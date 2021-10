Falaise : un an avant l'ouverture du Mémorial des civils dans la guerre

: Undefined offset: 5 inon line: Undefined offset: 6 inon line: Undefined offset: 7 inon line

L'ancien tribunal de Falaise est encore en travaux. Ses murs accueilleront le Mémorial des civils dans la guerre, le 8 mai 2016. Les visiteurs vont commencer la visite par le deuxième étage, par lequel ils vont accéder par le biais d'un ascenceur vitré. Cette première partie du musée sera dédiée à trois thèmes : l'occupation, la vie quotidienne et la répression.

La vie en 39-45

« C'est une évocation parcellaire de la vie quotidienne des civils pendant la Seconde guerre mondiale », explique Stéphane Grimaldi, directeur du Mémorial de Caen. Accompagnés de sous-thèmes, tels que l'école ou le cinéma, le Mémorial des civils pendant la guerre tentera d'expliquer des points d'histoire peu connus et peu abordés auparavant. « Chaque espace soutient un propos historique et explique la vie quotidienne sous l'occupation », poursuit le directeur du Mémorial :

Au palier d'en-dessous, trois autres thèmes seront abordés : les bombardements, les relations entre civils et militaires et la reconstruction des villes normandes, mais aussi des villes du monde entier avec l'exemple de Shanghaï notamment. « On part de Falaise pour extraire une vision globale de la Seconde guerre mondiale », insiste Stéphane Grimaldi.

Le couloir longeant ce premier étage sera réquisitionné pour illustrer l'exode des population en 1944. « Un épisode peu connu, très peu abordé », selon Isabelle Bournier, directrice du service éducatif et culturel du Mémorial de Caen. La visite de l'étage se terminera par la reconstruction et offrira un panorama sur la ville de Falaise.

Les dégâts des bombes

Au rez-de-chaussée, la visite se termine sur une salle dite "immersive". Les fouilles lors du chantier ont permis de découvrir une maison détruite par un bombardement en 1944. Ce foyer, actuellement confié aux mains des archéologues, sera recouvert d'une plaque de verre. Les visiteurs pourront ainsi contempler les décombres témoignant de la violence des bombes. « Cette trouvaille permet de plonger dans l'ordinaire des Falaisiens de l'époque », pour Stéphane Grimaldi.

Toutes les expositions seront accompagnées de témoignages de Falaisiens, acteurs de cette période. Ce musée est, selon Claude Leteurtre, président de la Communauté de Communes du Pays de Falaise et vice-président du Conseil Départemental du Calvados, « le symbole de la reconstruction à proximité de l'église et du château. Falaise veut être le porte-parole de la souffrance des villes normandes, le symbole de cet épisode douloureux. »

60 millions de morts

Le Mémorial des civils dans la guerre sera, pour le moment, le seul musée au monde à évoquer la question des civils durant la guerre. Selon le directeur du Mémorial de Caen, la Seconde guerre mondiale est « la première guerre moderne ». Des combats qui ont fait plus de morts civils que de morts militaires (environ 60 millions de morts dont 30 à 35 millions de civils contre 30 millions de militaires).