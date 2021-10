Paris (AFP). Migrants: évacuation de campements à Paris et Calais

Le campement de La Chapelle à Paris, où plusieurs centaines de migrants étaient installés dans des conditions sanitaires très dégradées, a été évacué dans le calme mardi, avec la promesse pour chacun d'un hébergement, pendant que d'autres évacuations étaient menées à Calais. Un peu plus de 300 personnes ont été prises en charge au cours de l'opération parisienne qui a mobilisé un important dispositif policier, avec un large bouclage du périmètre autour du campement où Soudanais et Erythréens s'entassaient depuis des mois. L'opération a été menée en coopération avec France Terre d'asile (FTA) et Emmaüs solidarité. "Si on est là, c'est une garantie que ça se passe bien", a affirmé le directeur général de FTA Pierre Henry, estimant toutefois qu'"il serait beaucoup mieux de prévenir ce genre de situations" en amont. A Calais, où des rixes entre Soudanais et Erythréens ont fait 21 blessés dans la nuit de dimanche, les forces de l'ordre ont commencé à évacuer vers 10H00 deux camps comptant environ 140 migrants, dont un à proximité du tunnel sous la Manche. Ces évacuations font suite à des décisions de justice. A Paris vers 09H00, l'opération touchait à sa fin sous le métro aérien où tentes de fortune et matelas s'alignaient, a constaté un photographe de l'AFP. Des migrants faisaient la queue devant des tables où les associatifs vérifiaient leur identité, à partir d'un recensement opéré la semaine dernière, pour les diriger vers des cars en fonction de leur hébergement. "Vive la France!" crie l'un d'entre eux en brandissant le sac en plastique où il transporte ses vêtements. Les demandeurs d'asile (une centaine) ont été orientés vers des centres d'accueil (Cada) situés pour beaucoup en Ile-de-France, et les autres devaient être dirigés vers l'hébergement d'urgence. "Nous avons fait des propositions à toutes les personnes présentes sur le campement", a assuré le préfet de police de Paris, Bernard Boucault, lors d'une conférence de presse à l'issue de l'évacuation. Une quarantaine de femmes et d'enfants ont été pris en charge par la Ville de Paris. "Il aurait été totalement irresponsable de ne pas agir", a assuré Dominique Versini, l'adjointe à la maire de Paris chargée de la solidarité et des familles, pour qui "il y aurait eu un drame sinon". L'opération a toutefois donné lieu à une petite manifestation, au niveau du métro Barbès où journalistes et passants avaient été repoussés. "Solidarité avec les migrants", scandait une poignée de militants d'extrême gauche au départ de chacun des bus où les migrants agitaient la main en souriant. - Risque d'épidémie - "On est inquiets, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, d'autant plus que certains sont en situation irrégulière", a témoigné à l'AFP Christiane, une retraitée du quartier. De fait sur les 380 personnes recensées, certaines ont préféré ne pas se présenter mardi, notamment celles "en transit" vers les pays du nord et préférant ne pas demander l'asile. Mais "il n'a été procédé à aucune OQTF aujourd'hui" (obligation de quitter le territoire), a assuré le préfet. L'évacuation avait été décidée notamment en raison de l'insalubrité du site, avec un risque de gale et de dysenterie. Le démantèlement du camp répond à une "exigence sanitaire", a appuyé la ministre des Affaires sociales Marisol Touraine. Apparu l'été dernier entre les stations de métro Barbès et La Chapelle, le campement avait brusquement grossi au mois d'avril. "On suivra le dossier", a assuré sur place le directeur général d'Emmaüs solidarité, Bruno Morel, "il ne faut pas que ce genre de campement se reconstitue d'ici quelques jours". Aussi le site devait-il très rapidement être nettoyé et faire l'objet d'une opération de "gardiennage", a-t-on assuré à la ville de Paris.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire