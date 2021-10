Paris (AFP). Migrants: un campement évacué à Paris, deux autres à Calais

L'évacuation du campement de La Chapelle à Paris, où plus de 350 migrants étaient installés sous le métro aérien, a commencé mardi matin sous l'oeil de nombreux médias. Les forces de l'ordre ont éalement commencé à évacuer mardi vers 10H00 deux camps de migrants à Calais, dont un se trouve à proximité du tunnel sous la Manche, a-t-on appris de sources concordantes. L'un des deux camps évacués, dit du "chemin du Vivier", qui se trouve "à proximité de la rocade qui mène à Eurotunnel", selon la préfecture, comptait quelques dizaines de migrants, qu'un journaliste de l'AFP sur place a vu partir calmement par petits groupes. L'autre camp a abrité jusqu'à 200 personnes. A Paris, après avoir bloqué le quartier, les forces de l'ordre ont tiré du sommeil les migrants, essentiellement des Soudanais mais aussi des Érythréens, Somaliens ou Égyptiens, qui s'entassaient depuis des mois dans des tentes de fortune. Échoués dans ce quartier populaire du nord de Paris, après un parcours souvent chaotique, ces hommes seuls pour la plupart, mais aussi des familles avec enfants, survivaient dans des conditions d'hygiène très dégradées. Vers 06H30, ils ont été rassemblés dans le calme attendant de grimper dans une dizaine de bus, chargés de les emmener vers des centres d'hébergement de la région parisienne, a constaté une journaliste de l'AFP. Vers 09H00, les bus quittaient le site les uns après les autres tandis que des manifestants criaient "solidarité avec les réfugiés". "On est inquiets, on nous dit qu'on va les héberger pendant quelques jours mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner, d'autant plus que certains sont en situation irrégulière", a témoigné à l'AFP Christiane, une retraitée du quartier. "Ca se passe dans le calme", a commenté sur place Pascal Julien, conseiller EE-LV de Paris dans le 18e, "le point négatif est que les solutions ne sont pas sérieuses", a-t-il poursuivi, expliquant que certains seraient hébergés à la "Boulangerie", une ancienne caserne parisienne, une solution de "court terme". L'évacuation, qui devrait durer jusqu'en milieu de matinée, était attendue depuis l'affichage, au cours du week-end, d'un arrêté demandant aux occupants du campement de quitter les lieux sous 48 heures. - Risque d'épidémie - Selon un diagnostic mené sur place jeudi par les pouvoirs publics et des associations, environ 160 personnes pouvaient demander l'asile et 200 étaient "en transit" pour d'autres destinations, notamment la Grande-Bretagne et le nord de l'Europe. Des représentants de France Terre d'Asile et Emmaüs étaient présents mardi matin. "Si on est là, c'est une garantie que ça se passe bien", a affirmé le directeur général de France Terre d'asile Pierre Henry, estimant toutefois qu'"il serait beaucoup mieux de prévenir ce genre de situations" par un "travail avec les associations". Apparu l'été dernier entre les stations de métro Barbès et La Chapelle, le campement avait brusquement grossi au mois d'avril, dans le sillage, selon les associations, des arrivées de migrants sur les côtes italiennes au printemps. La détérioration des conditions sur place avait rendu la situation intenable, compte tenu de l'absence de structures sanitaires, de la promiscuité, et de l'arrivée de nouveaux exilés. Le préfet de police Bernard Boucault avait évoqué un "risque d'épidémie" tandis que l'Agence régionale de Santé avait souligné des risques de dysenterie et des cas de gale. Le camp était aussi, selon la préfecture, le théâtre de rixes et de trafics divers. Le démantèlement de ce camp répond à une "exigence sanitaire", a appuyé mardi la ministre des Affaires sociales Marisol Touraine. Le préfet de police avait assuré que l'opération serait accompagnée "de propositions d'hébergement individualisées". "Les femmes avec enfants relèvent de l'aide sociale à l'enfance de la ville" et les demandeurs d'asile des centres d'accueil ou Cada, avait-il détaillé. Pour les autres, en transit ou ne voulant pas demander l'asile, "une mise à l'abri temporaire" sera proposée, avait-il ajouté. La ville de Paris devait loger dans des hôtels 74 personnes dont les mineurs présents sur le camp. L'emplacement devait être ensuite nettoyé et une veille assurée sur le site, a-t-on indiqué de source proche de la mairie.

