Zurich (AFP). Corruption: la Fifa reconnaît un virement de 10 millions de dollars, Valcke pas concerné

La Fifa a reconnu mardi avoir procédé à un virement de 10 millions de dollars "dans le cadre du développement du football dans les Caraïbes" mais a assuré que "ni Jérôme Valcke ni aucun haut responsable de la Fifa n'était concerné". Alors que la Fifa fait face depuis mercredi à une tempête judiciaire, le New York Times a rapporté lundi que le secrétaire général de la Fifa et bras droit de Joseph Blatter, le Français Jérôme Valcke, avait transféré 10 millions de dollars sur des comptes gérés par l'ancien vice-président de l'organisation Jack Warner mis en cause par la justice américaine dans un scandale de corruption.

