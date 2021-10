Mine d'or TV

Stupeur et désespoir pour tous les fans de Dr House ! Si depuis la semaine dernière, nous savons qu'il y aura bien une saison 8, on sait dorénavant depuis hier midi que Lisa Edelstein ( qui joue la directrice Cuddy) quitte la série. Dans un communiqué, l'actrice explique sa décision de quitter Dr House : "Après y avoir beaucoup réfléchi, je tourne la page avec un mélange de déception à l'idée de laisser derrière moi un personnage que j'ai adoré jouer pendant sept ans, et d'enthousiasme vis-à-vis des nouvelles opportunités dans la comédie et dans la production qui m'attendent ". Une chose est sûre, il n'y pas qu'au Dr House qu'elle va manquer.





Quelques nouvelles des séries de la chaine CW : elle avait déjà annoncé le renouvellement, il y a quelques semaines, de Gossip Girl, Vampire Dairies, 90210 (le remake de Beverly Hills) et Supernatural. Vous pouvez rajouter à la liste Les frères Scott et Nikita (une adaptation télé du film de Luc Besson, à voir prochainement sur TF1).





Jamy Gourmaud a toujours la confiance de france 3. A la prochaine rentrée, il présentera un nouveau programme en solo. Lui qu'on a connu avec « C'est pas Sorcier » se verra confier les rênes d' « enquêtes d'archéologie », un magazine qui tentera de démêler le vrai du faux sur les grandes enquêtes archéologiques. « A partir de notre savoir-faire sur l'investigation, nous espérons dépoussiérer les documents sur l'archéologie, explique le producteur. Avec les nouveaux moyens techniques, les images satellite, les expertises ADN, le scanner, on peut pousser plus à fond les enquêtes. Pour le pilote, nous sommes allés enquêter en Egypte, en Allemagne et en Angleterre." L'émission durera 70 minutes et se poursuivra par un plateau animé par Jamy Gourmaud avec des invités.





La France a encore perdu au concours de l'eurovision, qui ne nous porte vraiment pas chance. Mais le défi continue d'attirer les chanteurs français. Il y a déjà une candidate pour participer l'an prochain : c'est.. Eve Angeli. La chanteuse a annoncé publiquement son intérêt pour l'eurovision 2012. Je vais faire les démarches pour présenter ma candidature, c'est quelque chose qui me tente vraiment", Elle a aussi déjà sélectionné le titre qu'elle souhaiterait interpréter : "Une chanson comme J'attends, qui était sur un de mes albums sans être mise en avant, serait complètement dans le style que j'aimerais défendre. C'est une jolie chanson qui fait très Eurovision". Voici en bonus pour vous un extrait :