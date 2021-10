Pékin (AFP). Chine: un navire sombre dans le Yangtsé avec plus de 450 personnes

Un navire a sombré lundi soir avec plus de 450 personnes à bord dans le fleuve Yangtsé, a annoncé mardi l'agence de presse officielle Xinhua (Chine nouvelle). Le bateau, le Dongfangzhixing (Etoile de l'Orient), assurait la liaison entre Nankin, dans l'est, et Chongqing, dans le centre, lorsqu'il a fait naufrage dans la région de Jianli (province de Hubei, centre-est), a précisé l'agence. La raison du naufrage n'a pas été déterminée immédiatement. La chaîne de télévision publique CCTV a déclaré qu'il s'agissait d'un accident, sans plus de précisions. Huit personnes ont été secourues, dont le capitaine et le chef mécanicien, qui ont tous deux déclaré que le bateau avait été pris dans un typhon. Lorsque le navire a sombré lundi à 21h28 heure locale (13h28 GMT), il y avait 458 personnes à bord dont 406 passagers chinois, cinq employés d'une agence de voyages et les 47 membres de l'équipage, a indiqué CCTV. Selon la télévision officielle, le bateau, long de 76 mètres et d'une capacité de 534 personnes, est la propriété d'une compagnie qui organise des voyages dans la spectaculaire région des Trois Gorges. Selon Chine nouvelle, les opérations de secours étaient rendues difficiles par un vent violent et de fortes pluies. CCTV a annoncé que le Premier ministre chinois Li Keqiang était en route pour le lieu du naufrage. En janvier, 22 personnes dont huit étrangers avaient péri dans le naufrage d'un remorqueur qui naviguait sur le Yangtsé.

