Paris (AFP). Irak/Syrie: réunion à Paris de la coalition internationale anti-jihadistes

La stratégie à adopter face aux avancées du groupe Etat islamique en Irak et en Syrie sera au centre d'une réunion mardi à Paris des pays de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis, dont les quelque 4.000 raids en dix mois n'ont pas réussi à stopper les jihadistes. La réunion, en présence du Premier ministre irakien Haider al-Abadi, de ministres et de représentants d'organisations internationales, doit selon le ministère français des Affaires étrangères permettre d'"échanger sur la stratégie de la coalition" qui consiste actuellement à mener des raids et à former des soldats irakiens ou des rebelles modérés syriens pour l'action au sol. Mais les raids ont peu de prises sur les "camions bombes" de l'EI et les efforts de formation n'ont pas empêché une débâcle de l'armée irakienne à Ramadi. Les plans irakiens pour la reconquête de cette ville, tombée aux mains de l'EI, seront au coeur de la réunion de Paris, a affirmé lundi un responsable américain qui a souhaité conserver l'anonymat. "Il ne s'agit pas d'une réunion de routine", a déclaré ce responsable. "Nous venons pour discuter avec le Premier ministre Abadi de son plan pour libérer Ramadi et la province d'Anbar", a-t-il ajouté. Le Premier ministre irakien doit expliquer aux membres de la coalition ce que son gouvernement compte entreprendre pour reprendre la ville et la province d'Al-Anbar, et comment les partenaires internationaux peuvent lui venir en aide. Les Irakiens espèrent pouvoir mobiliser les tribus sunnites pour reconquérir la province d'Al-Anbar, mais Bagdad doit également reprendre rapidement le contrôle des milices chiites qui ont pour l'heure assumé l'essentiel des combats pour contenir l'avancée de l'EI. Ce rôle des milices chiites -- soutenues par Téhéran -- inquiète Washington. "Il est très important que toutes les forces soient soumises au commandement et au contrôle du gouvernement et du Premier ministre irakien. C'est un des éléments fondamentaux du plan", a souligné le responsable américain. - Les frappes 'ne suffisent pas' - Ces dernières 24 heures, la coalition a poursuivi les frappes contre les positions jihadistes en Irak, notamment à Al-Anbar, et en Syrie, surtout dans la province de Hassaké (nord-est). Le chef du Parlement irakien Salim al-Joubouri a déclaré à l'AFP que ces raids étaient "importants pour empêcher les jihadistes d'avancer mais ne suffisent pas pour mettre fin aux combats". L'EI, un groupe ultraradical sunnite, sème la terreur en Irak mais aussi en Syrie voisine où il a repoussé les forces gouvernementales dans le centre et avancé dans le nord, fragmentant encore davantage ce pays en guerre depuis quatre ans. Dans l'une des attaques les plus meurtrières cette année en Irak, 37 personnes ont été tuées lundi quand un kamikaze a lancé son véhicule blindé bourré d'explosifs contre une base de la police entre Samarra et le lac Tharthar, dans la province de Salaheddine (nord-ouest), selon des officiers. "Les morts sont surtout des policiers", a indiqué un médecin à l'hôpital de Samarra. Trente-trois personnes ont été blessées. L'attaque n'a pas été revendiquée mais son mode opératoire rappelle celui de l'EI, qui s'est emparé, au fur et à mesure qu'il avance dans des régions irakiennes, des véhicules blindés et des chars abandonnés par les forces irakiennes dans leur retraite. Les jihadistes ont eu recours à une trentaine de ces "camions bombes", bourrés de tonnes d'explosifs et protégés avec des armatures en acier, dans leur conquête de Ramadi, la capitale de la province occidentale d'Al-Anbar, le 17 mai. - Mois le plus meurtrier en Syrie -

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire