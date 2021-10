La chanteuse Katy Perry entre dorénavant dans l'Histoire de la Musique au niveau des ventes. En effet, sa maison de disques, EMI Music France, a annoncé la présence de la chanteuse aux premières places des charts américains pendant une année entière. Depuis "California Gurls" en mai 2010, en passant par "Teenage Dream", "Firework" et enfin "E.T.", l'artiste a réussi à classer ses quatre chansons à la première place du top Billboard Hot 100, qui recense les 100 titres les plus vendus chaque semaine aux Etats-Unis. Première dans l'histoire du classement, Katy Perry affiche ainsi 52 semaines de présence en continu dans les dix premières places en cumulant ces quatre morceaux.



Avril Lavigne sera en France à la fin du mois de septembre ! Une bonne nouvelle que la maison de disques Columbia vient d'annoncer sur Twitter. Avril Lavigne donnera deux concerts au Zénith de Paris, les 15 et 16 septembre, cependant il faudra attendre jusqu'à demain, date d'ouverture de la billetterie, pour s'offrir des places. Vous avez pu découvrir le nouveau titre d'Avril Lavigne sur Tendance Ouest, c'était What the Hell.



Jack White est engagé dans un nouveau projet pour le cinéma après avoir déjà réalisé le thème principal de l'épisode de James Bond, "Quantum of Solace". L'ancien chanteur des White Stripes travaillerait sur la musique d'une adaptation pour le cinéma de l'album des Kinks intitulé "Schoolboys In Disgrace", sorti dans les années 70. Cet opéra rock réunirait également le comédien et le chanteur des Kinks, Ray Davies, en tant que producteur exécutif.