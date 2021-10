Paris (AFP). Roland-Garros: France/Suisse, acte 2

L'affiche entre Gaël Monfils et le "Maître" Roger Federer diffusera un parfum de Coupe Davis sur les courts de Roland-Garros, où trois autres Français tenteront dimanche de rallier les quarts de finale. Six mois après la défaite en finale contre la Suisse à Villeneuve-d'Ascq (3-1), les Tricolores auront droit à une double ration de souvenirs, avec un autre duel épicé entre Gilles Simon et Stan Wawrinka. Même si le temps a passé depuis ce revers douloureux face au tandem "Fedrinka", cette journée dominicale sera l'occasion de prendre une petite revanche "à la maison". Dans le Nord, Monfils avait été le seul à ramener un point au clan hexagonal, avec un net succès (6-1, 6-4, 6-3) contre un Federer encore gêné par des problèmes lombaires. "Gaël avait très, très bien joué en Coupe Davis mais ce match est un peu à part pour moi, parce que je n'avais eu qu'une heure de préparation et que j'avais joué avec la peur", souligne le N.2 mondial, qui avait ensuite gagné le double aux côtés de Wawrinka avant d'apporter la victoire à la Suisse en surclassant Richard Gasquet. Le recordman des titres du Grand Chelem (17) mène encore assez largement (8-4) dans ses confrontations avec Monfils, qu'il a stoppé à Roland-Garros lors de sa plus belle épopée, en demies en 2008, ainsi qu'en quarts en 2009 et 2011. - Franche camaraderie - Mais de son propre aveu, l'écart de niveau s'est resserré depuis deux ans : "Gaël devient de plus en plus difficile à négocier pour moi." En avril à Monte-Carlo (huitièmes), lors de leur dernière joute, "RF" avait aussi chuté (6-4, 7-6 (7/5)). Et, avant la Coupe Davis, leurs trois rendez-vous sur dur avaient été très serrés. En 2013, Monfils avait triomphé en huitièmes à Shanghai, en cédant une manche, puis Federer avait pris sa revanche l'année suivante à Cincinnati au même stade, en lâchant à son tour un set. L'été dernier, le Français s'était procuré deux balles de match en quarts de finale à l'US Open avant de perdre. Les deux hommes se vouent un profond respect mutuel : Monfils adore jouer contre Federer qui est pour lui la référence absolue. Idem pour Federer qui ne comprend pas pourquoi le Français, 14e (7e en juillet 2011), "ne s'est pas installé durablement dans les 10 meilleurs mondiaux". Au fil des années, le respect s'est mué en franche camaraderie. Monfils est peut-être le seul joueur à avoir fait danser Federer sur un court. C'était début décembre en Asie lors d'une exhibition dont les images avaient fait le tour des réseaux sociaux. - Tsonga et le constant Berdych - Simon, remplaçant lors de la Coupe Davis, respecte aussi "énormément" Wawrinka. Leur dernier duel à Roland-Garros, en 2012 au troisième tour, s'était achevé sur une victoire du Vaudois après cinq sets et 4h37 de jeu. "Stan the Man", lauréat de l'Open d'Australie en 2014, s'attend encore à un match "compliqué" et "dans une grosse ambiance". Pour Jo-Wilfried Tsonga, le Français le plus expéditif Porte d'Auteuil jusque-là, ce sera aussi "du lourd" dimanche en la personne du Tchèque Tomas Berdych (N.4), qui a toujours atteint au moins les quarts de finale cette saison. A Paris, on n'a encore jamais vu trois Français en quarts depuis le début de l'ère Open (en 1968). Chez les filles, il n'y en a plus eu une seule depuis 2011 et l'aventure de Marion Bartoli jusqu'en demies. La N.1 tricolore Alizé Cornet tentera de mettre fin à cette disette en atteignant pour la première fois ce stade en Grand Chelem, à condition de battre la sensation ukrainienne Elina Svitolina (N.19).

