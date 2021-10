Paris (AFP). Roland-Garros: les Australiens font flop, Chardy fait sensation

Novak Djokovic et Andy Murray ont anéanti les ambitions de la jeune classe australienne Thanasi Kokkinakis et Nick Kyrgios samedi à Roland-Garros, où Jérémy Chardy a poursuivi avec aplomb sa route vers les huitièmes de finale. Avec leur look très tendance et leur caractère bien trempé, au service d'un physique impressionnant et d'un jeu complet, Kokkinakis (19 ans) et Kyrgios (20 ans) incarnent l'avenir du tennis mondial. Mais si les deux Australiens paraissent promis à plus ou moins long terme au Top 10, voire mieux, ils ont pu constater que le chemin à parcourir pour rivaliser avec le "Big Four" serait encore long. Moins expérimenté que son compère Kyrgios, Kokkinakis, 84e mondial, a fait admirer la qualité de sa frappe de balle contre Djokovic. Mais il n'a jamais pu déstabiliser le N.1 mondial, victorieux 6-4, 6-4, 6-4. Le Serbe n'a pas concédé la moindre balle de break et a accéléré quand bon lui a semblé pour renvoyer à ses études l'Australien, qui disputait son premier troisième tour en Grand Chelem. Djokovic, qui sera opposé à Richard Gasquet, tête de série N.20, ou au Sud-Africain Kevin Anderson (N.15) en huitièmes, a tout de même salué en des termes élogieux son jeune adversaire. "Il a beaucoup de talent et de puissance. C'est encore un +teenager+, donc il a encore du temps pour faire de grandes choses. Je l'espère pour lui, parce qu'il a beaucoup de qualités", a-t-il déclaré. Gêné par une douleur au coude droit qui a rendu son service plus vulnérable que d'habitude, Kyrgios (N.29) n'a pas été plus menaçant pour Murray (N.3), facile vainqueur (6-4, 6-2, 6-3). L'Australien, quart-de-finaliste à Wimbledon en 2014 et à l'Open d'Australie cette année, a montré les deux facettes de son jeu, alternant les coups gagnants foudroyants et les erreurs grossières. Murray, victorieux cette année des deux premiers tournois sur terre battue de sa carrière à Munich et Madrid, a donc signé une 13e victoire d'affilée sur cette surface, soit exactement le même total que Djokovic, vainqueur à Monte-Carlo et Rome. - Mladenovic peut se mordre les doigts - L'Ecossais a obtenu sa troisième victoire consécutive face à Kyrgios, qu'il avait battu en quarts à Melbourne en janvier. "C'était un match difficile. Nick tente souvent le coup gagnant", a-t-il souligné. "Mais j'ai essayé de varier mon jeu, d'utiliser le slice pour casser son rythme et ça semble avoir marché", a-t-il ajouté. "Sa blessure au bras ne l'a pas aidé." Au prochain tour, Murray croisera la route de Jérémy Chardy (45e). Le Palois a confirmé la bonne forme des Français depuis le début du tournoi, en rejoignant Gilles Simon, Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga en huitièmes. Sur un court N.1 où il a tous ses repères, Chardy a surclassé (6-3, 6-4, 6-2) le Belge David Goffin (18e), pour égaler sa meilleure performance à Paris, remontant à sa deuxième participation en 2008. Le Français avait abordé Roland-Garros dans l'incertitude la plus totale, n'ayant gagné que deux matches lors des quatre tournois qui avaient précédé. Mais il a trouvé son rythme de croisière, après avoir sorti un autre membre du Top 20, l'Américain John Isner (N.16), au deuxième tour. Il se verrait maintenant bien connaître un deuxième quart de finale en Grand Chelem, après celui vécu à l'Open d'Australie en 2013. Mais il n'a battu qu'une fois (en sept matches) Murray, qui avait justement mis fin à son aventure aux Antipodes il y a deux ans. L'autre duel franco-belge du jour a moins bien tourné pour Kristina Mladenovic (44e), impuissante (6-4, 6-1) face à Alison Van Uytvanck (93e). La Nordiste peut s'en mordre les doigts, car elle avait devant elle un tableau assez dégagé. Le simple dames a perdu sa troisième demi-finaliste de l'édition 2014, avec la défaite (6-3, 6-3) d'Andrea Petkovic (N.10) contre l'Italienne Sara Errani (N.17), finaliste à Paris en 2012. Diminuée par une blessure à une cuisse, l'Allemande a suivi la même trajectoire que la Canadienne Eugenie Bouchard (N.6), éliminée au premier tour, et la Roumaine Simona Halep (N.3), sortie au deuxième.

