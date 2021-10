Paris (AFP). Mistral gagnant, chanson préférée de tous les temps par les Français

"Mistral gagnant", la ballade de Renaud, est la "chanson française préférée de tous les temps", devant "Ne me quitte pas" de Brel et "L'aigle noir" de Barbara, selon un sondage BVA-Doméo-presse régionale publié samedi. Jean-Jacques Goldman reste pour sa part le "chanteur préféré des Français", devant Jacques Brel et Georges Brassens, et Edith Piaf est leur "chanteuse préférée", devant Barbara et Céline Dion, selon cette étude "Les Français et la musique". Renaud, éloigné des studios et des scènes depuis plusieurs années, n'est visiblement pas oublié des sondés, qui ont désigné "Mistral gagnant", ballade nostalgique parue en 1985, comme leur "chanson préférée de tous les temps". Une liste de 30 chansons, établie à partir d'un sondage préalable, a été proposée aux personnes interrogées, qui pouvaient sélectionner jusqu'à trois titres: "Mistral gagnant", avec 25,7% des suffrages, devance d'une très courte tête "Ne me quitte pas" de Brel (25,2%) et "L'aigle noir" de Barbara (22,5%). Suivent "Les lacs du Connemara" (Michel Sardou), "Là-bas" (Jean-Jacques Goldman) et "La montagne" (Jean Ferrat). En ce qui concerne les chanteurs, Renaud se classe cinquième, derrière Goldman, Brel, Brassens et Ferrat. Le sondage se penche aussi aux goûts et aux pratiques des Français, qui écoutent en moyenne "1h30 de musique par jour": ils sont 39% à en écouter moins d'une heure, 19% une heure et 42% plus d'une heure, selon BVA. Parmi ceux qui en écoutent plus d'une heure, les jeunes (18-34 ans) sont majoritaires (51%). Pour consommer leur musique, 60% des Français achètent des CD et 50% écoutent en streaming sur internet au moins une fois par an. Mais ces pratiques varient évidemment selon l'âge: les "65 ans et plus" sont plus nombreux que les 18-34 ans à acheter des CD (65% contre 54%) mais à l'inverse les 18-34 ans sont 81% à utiliser le streaming contre seulement 20% des "65 ans et plus". Les plus jeunes sont aussi beaucoup plus nombreux à télécharger de la musique illégalement (38% contre 2%). L'enquête a été réalisée par téléphone les 29 et 30 avril auprès d'un échantillon de 1.028 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire