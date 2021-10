Valence (AFP). Meurtre dans une truffière dans la Drôme: un agriculteur condamné à 8 ans de prison

Un agriculteur de 37 ans, Laurent Rambaud, qui avait tué en 2010 un homme surpris dans une truffière à Grignan (Drôme), a été condamné vendredi par la cour d'assises de la Drôme à huit années de prison. L'avocat général, Gilbert Emery, avait réclamé une peine de 12 ans de réclusion, estimant lors de son réquisitoire que l'accusé "avait conscience de ses actes", et jugeant qu'il y avait eu "une obsession de débusquer le (présumé) voleur de truffes, de l'attraper, de l'éliminer". Le verdict a été accueilli dans le calme par les proches de l'accusé et les parties civiles. Laurent Rambaud, qui encourrait une peine de 30 années de réclusion, était jugé depuis mardi à Valence pour avoir tué de deux tirs de fusil à pompe Ernest Pardo, 42 ans, le 20 décembre 2010 en pleine "psychose" des voleurs de "diamants noirs" dans la région. Prise pour un voleur, la victime avait été visée une seconde fois dans le dos alors qu'elle se relevait. Lors des débats, M. Rambaud, 37 ans, agriculteur, pompier volontaire et responsable syndical à l'existence jusque-là exempte de tout délit ou crime, a tenté de faire valoir la "peur" qu'il dit avoir ressenti au moment des faits pour expliquer son geste. Un argument qui a été balayé par l'avocat général et les conseils des parties civiles. Deux jours après les faits, au marché truffier de Richerenches (Vaucluse), le plus important d'Europe en volume, les producteurs avaient exprimé un soutien sans faille au tireur. Mais à Saint-Paul-Trois-Châteaux, 300 personnes avaient défilé pour Ernest Pardo, qui "ne méritait pas d'être tué comme un chien".

