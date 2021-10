Marseille (AFP). Marseille: des investissements sur fond de naissance au forceps de la métropole

Manuel Valls a dévoilé vendredi à Marseille le détail de plusieurs centaines de millions d'euros d'investissements publics pour la future métropole Marseille-Aix-Provence, tout en affichant sa fermeté face aux élus locaux qui lui réclamaient davantage. "L'Etat veut aider Marseille", a assuré le Premier ministre, vantant le soutien "sans précédent" à la ville mené par le gouvernement et son prédécesseur Jean-Marc Ayrault depuis 2012. Manuel Valls -- dont la quasi-totalité des mesures affichées étaient déjà annoncées ou financées -- a confirmé une enveloppe exceptionnelle de l'Etat de 50 millions d'euros pour mettre en place la métropole, mais a appelé à la "responsabilité" les élus qui, à l'issue d'un petit déjeuner avec lui, ont déploré une rallonge insuffisante. "On me disait: 50 millions par an ou 50 millions par mois? Dans ce domaine-là, il faut éviter la démagogie. Des élus ne peuvent pas être uniquement en train de demander plus d?argent", a tancé le Premier ministre. "Il y en a toujours qui diront ce n'est pas assez, il en faut plus", a-t-il déploré. Les présidents des intercommunalités qui doivent fusionner pour former la métropole Aix-Marseille-Provence en 2016 ont déploré vendredi devant les journalistes que les moyens ne soient pas à la hauteur des enjeux de cet ensemble de 92 communes, peuplé de 1,8 millions d'habitants, sur 3.200 km2 au total. Manuel Valls a évoqué l'hypothèse d'une rallonge de 30 millions d'euros, mais seulement dans le cas où une péréquation des moyens serait mise en place pour les collectivités. Pour son deuxième déplacement à Marseille en quatre mois, le Premier ministre a détaillé, devant un parterre d'élus, l'attribution des crédits du contrat de plan Etat-région (CPER) 2015-2020 de 1,6 milliard d'euros, au terme d'un comité interministériel qui a rassemblé neuf membres de son gouvernement. Le Premier ministre s'est rendu vendredi après-midi à l'hôtel de Région pour signer le CPER avec le président (PS) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Michel Vauzelle. - Accent mis sur les transports - Dans ce contrat de plan, financé à parité par la région et l'Etat, l'accent a notamment été mis sur les transports, un des maillons faibles de Marseille et de sa région "qui ne répond pas aux besoins de la population". Quelque 290 millions d'euros seront issus du CPER pour des projets ferrés et routiers (déviations routières de Martigues Port-de-Bouc et de Miramas, modernisation de la voie ferrée Marseille-Gardanne-Aix, modernisation de la voie ferrée de la Côte bleue) Le grand port de Marseille, qui peine à rivaliser avec ses concurrents du nord de l'Europe, héritera lui de 300 millions d'euros sur la période de la part des collectivités, de l'Etat et de la Région. Ces annonces ont été fraîchement accueillies par le maire (UMP) de Marseille, pour qui "le compte n'y est pas". "Les mesures du Premier ministre, c'est beaucoup d'annonces et peu d'avancées, a ironisé Jean-Claude Gaudin sur Twitter à la mi-journée: "Le projet Valls est un remake des promesses non tenues de M. Ayrault. Tout était déjà dans les contrats de plan". La sénatrice PS Samia Ghali, maire des 15e et 16e arrondissements de Marseille, dans les quartiers Nord de la ville, a de son côté salué "des mots forts dans le discours de Manuel Valls": "Marseille a été longtemps délaissée. L'Etat aujourd'hui veut aider #Marseille", a-t-elle jugé sur Twitter également. "Ceux qui disent que l'Etat ne fait rien pour Marseille ferait mieux de regarder qui se faisait avant: c'est-à-dire rien", a pour sa part argumenté M. Valls dans son discours au Conseil régional, soulignant l'action de son propre gouvernement et celui de Jean-Marc Ayrault. Manuel Valls a par ailleurs évoqué l'un des plus gros utilisateurs du port: la SNCM. Une solution concernant l'avenir de la compagnie maritime reliant la Corse au continent, sur lequel le tribunal de commerce de Marseille doit statuer le 10 juin, est "possible" et "peut-être à portée de main", a estimé le Premier ministre. A cela est venu s'ajouter le soutien affiché de l'Etat à plusieurs grands projets locaux (campus international pour la coopération et le développement, Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires), et quelques "coups de pouce" d'1 million d'euros, par exemple pour améliorer la sécurité de l'hôpital du nord de Marseille. Manuel Valls, flanqué notamment de Bernard Cazeneuve (Intérieur) et Najat Vallaud-Belkacem (Education) a dévoilé au total une cinquantaine de mesures, nouvelles ou confirmées, destinées à favoriser l'essor de la future métropole de Marseille Aix-Provence.

