Paris (AFP). Roland-Garros: Sharapova-Stosur et Simon-Mahut à l'affiche

Maria Sharapova, N.2 mondiale et tenante du titre, retrouvera vendredi l'Australienne Samantha Stosur, qu'elle avait dominée difficilement l'an passé en huitièmes de finale, au troisième tour de Roland-Garros marqué par un duel franco-français entre Gilles Simon et Nicolas Mahut. Sur la voie de son deuxième titre à Paris, après celui de 2012, Sharapova avait dû batailler durant trois sets pour l'emporter. Il s'agissait de sa quatrième victoire en autant de matches sur terre contre Stosur, qui l'a rarement battue (14-2 pour la Russe). Le N.1 français Gilles Simon affiche aussi un bilan positif contre Mahut (4-1), qui a peu de chances de l'emporter avec son jeu d'attaquant plus adapté au gazon. Cela s'annonce compliqué aussi pour Benoît Paire opposé au Tchèque Tomas Berdych, N.4 mondial, ainsi que pour Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga, face à des spécialistes: l'Uruguayen Pablo Cuevas et l'Espagnol Pablo Andujar. Alizé Cornet affrontera la Croate Mirjana Lucic-Baroni, tombeuse de la finaliste sortante Simona Halep (N.3) au tour précédent. Roger Federer ne devrait pas avoir trop de soucis contre le Bosnien Damir Dzumhur, 88e mondial. Programme de la 6e journée (début des matches à 11h00 locales): . Court central: Alizé Cornet (FRA/N.29) - Mirjana Lucic-Baroni (CRO) Damir Dzumhur (BIH) - Roger Federer (SUI/N.2) Samantha Stosur (AUS/N.26) - Maria Sharapova (RUS/N.2) Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.14) - Pablo Andujar (ESP) . Court Suzanne Lenglen: Ana Ivanovic (SRB/N.7) - Donna Vekic (CRO) Nicolas Mahut (FRA) - Gilles Simon (FRA/N.12) Gaël Monfils (FRA/N.13) - Pablo Cuevas (URU/N.21) Carla Suarez Navarro (ESP/N.8) - Flavia Pennetta (ITA/N.28)

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire