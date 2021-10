Rouen : Altéo Conseil, la Junior-Entreprise de Neoma reconnue

La junior entreprise (JE) de l'école de commerce de Rouen a récemment été désignée dans le top 5 des juniors entreprises de France par le site dynamique-mag.com, une reconnaissance qui vient confirmer les bonnes performances de cette année, 110 000€ de chiffre d'affaires a été atteint.

Déjà, le 27 mars dernier, Altéo Conseil avait accédé à la demi-finale du Prix d'Excellence décerné par la Confédération Nationale des Junior-Entreprises (CNJE). Elle s'est donc classée dans le top 7 des meilleures juniors entreprises France. C'est Escadrille la JE de Toulouse Business School qui a été auréolée du prix d'excellence.

«C'est un prix prestigieux, explique Jean-Hervé Schwartz, président d'Altéo Conseil. Cette demi-finale est la reconnaissance du travail d'Altéo Conseil. Cela permet de montrer à nos clients et prospects que nous sommes l'une des meilleures JE de France". Le top 7 a été certifié par des entreprises tels que EY, la BNP, Alten et les Echos. Les stratégies et les différentes études de chaque JE ont été passées au peigne fin pour déterminer l'association lauréate pour cette édition.