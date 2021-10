Sortir dans le Calvados : jeudi 28 mai

A partir de samedi, à Luc-sur-Mer, c'est le D-Day Festival et plus exactement la semaine cinématographique. Le cinéma le Drakkar vous propose de redécouvrir des œuvres sur la 2nd Guerre Mondiale ; Plus d'infos sur Luc-sur-Mer



Samedi, au Zénith de Caen, le Caen Danse Sportive présente Show Dance. La chanteuse Alizée et Grégoire, les vainqueurs de la 4ème saison de Danse avec les Sars seront les invités de ce spectacle. 3H de spectacle pendant lesquelles les 400 participants, professeurs, chorégraphes et élèves du centre de danse vous présenteront un éventail très large des différentes formes de danse. C'est ce samedi soir à 20h. L'entrée est à 21,80€ pour les adultes, c'est 11,50€ pour les enfants de moins de 12 ans.



Le 1er Rétr'Osmanville se déroule dimanche. Rendez-vous sur la portion de N13 située à Osmanville ce dimanche dès 10h pour voir près de 200 véhicules et profiter des animations. L'entrée est à 2€.