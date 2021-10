Exercice de grande ampleur au large des Roches-Douvres et en baie du Mont-Saint-Michel

Baptisé « ROCHES DOUVRES 2015 », cet exercice se déroule au large du plateau des Roches-Douvres, en baie du Mont-Saint-Michel et dans les ports de Granville et du Vivier sur mer.



Il mobilise près de 40 moyens nautiques et aériens, étatiques et privés. Il permet notamment d’entraîner plusieurs préfectures à coordonner leur action en mer et à terre après la collision d’un chimiquier et d’un pétrolier. Le scénario prévoit notamment le remorquage d’un navire en difficulté vers un port refuge et la gestion d’une grave pollution maritime. L’exercice offre l’opportunité de collaborer avec la Grande-Bretagne, la Belgique et l'Agence européenne de sécurité maritime (AESM). Des professionnels de la pêche

seront impliqués et des élèves de plusieurs établissements seront sensibilisés à la lutte contre la pollution maritime.

Le scénario

"Un chimiquier empruntant le rail de navigation entre le dispositif de séparation de trafic d’Ouessant et des Casquets entre en collision avec un pétrolier. A la suite de cet abordage, le pétrolier est en blackout et dans l’impossibilité de manœuvrer. Il menace de sombrer rapidement, notamment en raison d’une large brèche. La structure du chimiquier semble avoir moins souffert, néanmoins, celui-ci a également besoin d’assistance. Le commandant du pétrolier décide rapidement de l’évacuation de son navire qui à l’issue de l’évacuation, se casse en deux et sombre relâchant ainsi une grande partie de sa cargaison dans l’environnement.

Durant l’opération d’assistance au chimiquier, de fortes suspicions de fuite de produit apparaissent. En raison du risque imminent d’atteinte à l’environnement, il est urgent de décider des modalités d’accueil (ou non) du navire dans un lieu de refuge."