Varsovie (AFP). Europa League: 4e victoire du Séville FC, un record

Le Séville FC, tenant du titre, a remporté pour la quatrième fois l'Europa League, un record, en battant en finale Dniepropetrovsk (3-2), mercredi à Varsovie. Le club andalou s'adjuge ainsi son deuxième doublé dans la compétition après ses sacres de 2006, 2007 et 2014. Le "Dniepro", qui disputait sa première finale européenne, a ouvert le score par Nikola Kalinic (7e). Séville a repris l'avantage par Grzegorz Krychowiak (28e) et Carlos Bacca (31e) avant une égalisation sur un coup franc limpide du capitaine ukrainien Ruslan Rotan (43e). Mais le Colombien Bacca s'est offert un doublé et donné la victoire finale au FC Séville (74e).

