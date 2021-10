Memphis (Etats-Unis) (AFP). A Memphis, B.B King de retour dans son royaume pour un dernier hommage

Le "King of The Blues" a retrouvé son royaume: la ville de Memphis a rendu mercredi un dernier hommage au guitariste de légende B.B. King qu'elle a vu éclore à la fin des années 40. "Il est de retour à la maison, dans cette ville où c'était à l'époque difficile de faire son trou en tant que musicien noir", confie à l'AFP son ami de longue date, Carver Randle. Le bluesman, décédé à Las Vegas le 14 mai à l'âge de 89 ans, avait depuis longtemps quitté la cité du Tennessee (centre des Etats-Unis) où il avait fait ses armes avant de devenir une légende planétaire aux côtés de l'autre "King" local, Elvis. Mais le lien ne s'est jamais totalement rompu. "B.B. King et Memphis ont une eu une longue liaison amoureuse", résume A.C. Whalton, le maire de la ville. Pour célébrer cette union, plusieurs milliers de personnes ont suivi, sous un ciel bas et pluvieux, une procession emmenée par le corbillard transportant la dépouille du musicien, révéré par Eric Clapton comme par les Rolling Stones. "Longue vie au King!", scandait la foule. "C'est un peu comme si on perdait notre grand-père", relevait Kate Hackett, croisée dans la rue où se mêlaient jeunes et vieux, hommes et femmes, Blancs et Noirs. - Médicament pour l'esprit - En tête de cortège trônait une Gibson chromée et baptisée "Lucile" comme toutes les autres guitares accumulées par le maître au long de ses soixante ans de carrière. Emmenés par une fanfare New Orleans entonnant "When The Saints Go Marching In", ces anonymes ont déambulé dans l'artère de Memphis qui a fait la légende du bluesman: la Beale Street, celle de ses premiers shows et celle qui lui a donné son surnom de "Beale Street Blues Boy" qui deviendra quelques années plus tard simplement "B.B.". La rue a aujourd'hui un peu perdu de son faste mais n'a pas oublié son passé. Le blues y résonne toujours le soir venu même si la frénésie d'antan a vécu. "C'était un peu le New York des années 50. Si vous connaissiez le succès sur Beale Street, vous pouviez y arriver partout ailleurs. B.B King a symbolisé cette époque", témoigne à l'AFP Jayne Ellen White, du mythique Sun Studio de Memphis où B.B. King, Muddy Waters ou Elvis ont enregistré. Pour beaucoup, le bluesman, né dans une famille pauvre du Mississippi et qui travaillait pour quelques cents dans les champs de coton, incarnait également les souffrances des Noirs dans le Sud américain au temps de la ségrégation. "La musique de B.B King est comme un médicament pour l'esprit. Elle me fait sentir que je ne suis pas le seul à souffrir", raconte Alexander Hamilton Warner, un sexagénaire afro-américain originaire de Memphis. Ce dernier hommage a pourtant failli ne pas avoir lieu: une autopsie de B.B King a dû être pratiquée cette semaine dans le Nevada (ouest) après les accusations lancées par deux de ses filles qui affirment que leur père a été empoisonné par son manager. Plongée dans un joyeux recueillement, la procession de Memphis semblait indifférente à la polémique. "C'est comme avec Elvis et Michael Jackson. Il y a eu toujours des controverses quand des légendes meurent. Il vaut mieux attendre et respecter le deuil", estimait Alvin Long, un natif de Memphis. Une autre inquiétude plus sourde parcourait la foule: le blues va-t-il disparaître avec la mort de ses derniers ambassadeurs? "C'est une part de mon enfance qui s'en va, la musique que mes parents écoutaient. J'espère qu'on va pas perdre le blues", notait Darlene Buler, originaire du Mississippi voisin. Venu spécialement de Californie, Morris Hardaway ne peut s'y résoudre. "Dans cent ans, n'importe où sur la planète, quelqu'un aura besoin de chanter le blues pour dire ses souffrances, ses problèmes d'argent ou pleurer sur sa femme qui l'a quitté", a-t-il dit. A la fin de la marche, la dépouille du "King of the Blues" a été symboliquement acheminée vers l'Etat du Mississippi, le berceau du blues où il est né et où il doit être inhumé samedi.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire