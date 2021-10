Caen rend hommage à la résistance française

Le Monument de la Déportation, place de la Résistance, a été animé par une cérémonie d'hommage, présidée par Monsieur Jean Charbonniaud, préfet de la région Basse-Normandie et préfet du Calvados, en présence de Monsieur Joël Bruneau, maire de Caen, et des représentants du monde combattant. L'ouverture de la cérémonie s'est faite en saluant la présence de Bernard Duval, résistant normand et déporté en 1944 qui, selon Monsieur Jean Charbonniaud, « marque tout le sens de cette cérémonie. » Le préfet de la région a insisté sur « l'importance de pérénisé l'héritage laissé par la résistance française », et a clôturé cette cérémonie en parlant des résistants et en indiquant, « puisse leur parcours continuer d'inspirer les plus jeunes pour que leur combat soit celui d'aujourd'hui et de demain. »

La Ville de Colombelles a, elle aussi, rendu hommage à l'esprit de la Résistance. Un dépôt de gerbe a eu lieu rue Pierre Brossolette.