Une appli pour visiter le Pays d'Ouche/Pays d'Auge ornais

Une appli pour smartphones vient d'être lancée pour vous servir de guide dans vos visites des principaux sites du Pays d'Ouche ornais. Son but est de valoriser l'histoire locale et la rendre plus accessible, favoriser la découverte du territoire, soutenir les activités touristiques et culturelles.