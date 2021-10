L'association : Démosthène invite à la parole

S’inquiétant d’un malaise social grandissant et d’une montée de l’individualisme dans les années 90, plusieurs Caennais ont décidé de créer un collectif qui permette à chacun de s’exprimer. Imaginer la Presqu’île Près de vingt ans plus tard, ils sont une centaine à participer régulièrement aux activités organisées : conférences-débats, évènements ponctuels ou ateliers divers, chacun trouve son moyen d’expression. Les derniers mois ont été mobilisés par une réflexion autour des transports dont la finalité a été un rapport et une conférence avec Viacités sur la mobilité à Caen dans les prochaines décennies. Démosthène est maintenant à l’orée d’une nouvelle aventure qui concerne l’aménagement de la Presqu’île. Durant les prochains mois, visites guidées, expositions, réunions publiques et débats seront au menu de l’association qui lance un appel aux habitants motivés pour plancher sur le sujet. Deux projets seront réalisés cet été : un compte rendu manuscrit et un clip vidéo. Rendez-vous pour les intéressés samedi 21 mai de 14h à 18h à l’Esam.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire