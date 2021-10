Genève (AFP). Affaire Fifa: un septième responsable du football arrêté en Suisse

Un septième responsable du football recherché dans une procédure judiciaire conduite aux Etats-Unis a été arrêté, en plus des six autres interpellés mercredi matin à Zurich, a annoncé le ministère suisse de la Justice. Au total cinq ressortissants sud-américains et deux britanniques ont été placés en détention dans cette affaire de corruption présumée. Ils sont en attente d'extradition à la demande du parquet de New York. Il s'agit de Jeffrey Webb (Grande-Bretagne), vice-président de la Fifa et président de la Concacaf, Eduardo Li (Costa-Rica), membre des comités exécutifs de la Fifa et de la Concacaf, Julio Rocha (Nicaragua), chargé du développement à la Fifa, Costas Takkas (Grande-Bretagne), attaché au cabinet du président de la Concacaf, Eugenio Figueredo (Uruguay), actuel vice-président de la Fifa, Rafael Esquivel (Venezuela) membre exécutif de la Conmebol, José Maria Marin (Brésil), membre du comité d'organisation de la Fifa pour les jeux Olympiques. Le Département de la Justice a inculpé pour corruption neuf élus de la Fifa et cinq partenaires de l'instance mondiale du football, pour des faits s'étalant sur les 24 dernières années, a annoncé le ministère américain mercredi. Par ailleurs, le siège de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf), situé à Miami, a été perquisitionné dans le cadre de cette procédure, a précisé le Département de la Justice. Le ministère suisse indique par ailleurs qu'il a fait bloquer des comptes dans plusieurs banques suisses par lesquels les sommes incriminées ont transité. Il a également saisi mercredi des documents au siège de la Fifa à Zurich dans le cadre d'une autre procédure pénale, cette fois initiée par la Suisse, sur les conditions d'attribution des Coupes du monde 2018 et 2022 au Qatar et à la Russie.

