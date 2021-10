Normands ensemble au Salon du Livre

La réunification serait-elle déjà acquise dans l'univers des livres ? Le Centre régional des Lettres de Basse-Normandie et l'Agence régionale du livre et de la lecture de Haute-Normandie accueillent cette année leurs éditeurs sur un stand commun lors du salon du livre de Paris, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au mercredi 31 mars. Treize éditeurs de Basse-Normandie seront donc présents sur le stand C43-E44.

Pratique : ouvert tous les jours de 10h à 19 et mardi 30 mars jusqu'à 22 heures. Entrée plein tarif : 9 euros.



