Genève (AFP). Six responsables du football arrêtés en Suisse à la demande des USA

Six responsables du monde de football ont été arrêtés mercredi matin à Zurich à la demande des autorités américaines, soupçonnés de corruption, ont indiqué les autorités suisses. "La police cantonale a arrêté six fonctionnaires du football () à la demande des autorités américaines", a indiqué le ministère suisse de la Justice dans un communiqué, précisant agir à la demande du parquet du district est de New York. Parmi les détenus figurent des délégués et des membres de la Fédération Internationale de Football Association (Fifa), suspectés d'avoir accepté des dessous de table d'un montant de plusieurs millions de dollars depuis les années 1990 jusqu'à nos jours, signalent les autorités judiciaires suisses. L'enquête vise "des représentants des médias sportifs et de sociétés de marketing sportif". qui seraient "impliqués dans des versements à de hauts fonctionnaires d'organisations footballistiques en échange de droits médiatiques et des droits de marketing de compétitions organisées aux Etats-Unis et en Amérique du Sud", ajoutent-t-elles. "Selon la demande d'arrestation américaine, l'entente relative à ces actes aurait été conclue aux Etats-Unis (). Des paiements auraient transité par des banques américaines", poursuit le communiqué suisse. Les suspects, interpellés dans un grand hôtel de Zurich où ils se trouvent pour assister au Congrès de la Fifa, font l'objet d?une demande d'extradition américaine. Ils vont être entendus par la police de Zurich. Ceux qui accepteront leur extradition feront l'objet d'une procédure simplifiée "par laquelle l'OFJ (Office Fédéral de la Justice) pourra sans délai approuver la demande d'extradition vers les Etats-Unis et l'exécuter. Pour celles qui s'y opposeront, l'OFJ demandera aux Etats-Unis de faire parvenir une demande formelle d'extradition dans le délai de 40 jours prévu par le traité d'extradition en vigueur entre les deux pays. Un porte-parole de la Fifa a indiqué à l'AFP que l'organisation cherchait "à clarifier" la situation après ces arrestations. "Nous avons vu les comptes rendus des médias. Nous cherchons à clarifier la situation. Nous ne ferons pas de commentaire à cette étape", a-t-il déclaré. Mardi, Joseph Blatter, dirigeant en exercice de la Fifa depuis 1998 qui cherche sa réélection vendredi, s'était adressé à huis clos, à une réunion de Concacaf (Amérique du nord, Amérique centrale et Caraïbes), qui représente 35 voix sur les 209 votants, dans un grand hôtel de Zurich.

