Paris (AFP). LVMH va racheter Le Parisien-Aujourd'hui en France

Le numéro un mondial du luxe LVMH, déjà propriétaire du groupe Les Echos, a annoncé mardi être entré en négociations exclusives en vue du rachat du journal Le Parisien/Aujourd'hui en France, pour un montant non communiqué. "Ce projet est soumis à la consultation des instances du groupe Amaury", propriétaire du titre, "et devra recueillir l'approbation de l'Autorité de la concurrence", indique le communiqué. "Ce quotidien reconnu et respecté contribuera à la performance de notre groupe de presse par sa forte complémentarité avec les titres qui le constituent aujourd'hui", a commenté Francis Morel, PDG du groupe Les Echos, cité dans le communiqué. Dans un communiqué séparé, le groupe Amaury a précisé que "Le Parisien/Aujourd'hui en France et ses filiales, ainsi que Amaury Médias, AM Diffusion et son imprimerie de Saint-Ouen" étaient concernés par les négociations exclusives. Il indique "envisager de céder son pôle médias dédié à l'information générale pour accélérer la croissance de ses activités sportives dans un marché très dynamique", tandis que LVMH "souhaite renforcer ses activités dans les médias en se dotant d'un très bel actif". Selon le Figaro, LVMH aurait proposé 50 millions d'euros pour acquérir les deux quotidiens ainsi que la filiale de distribution Proximy. Le groupe de Bernard Arnault avait déjà racheté en 2007 le quotidien économique Les Echos, pour la somme de 240 millions d'euros au groupe de presse britannique Pearson. Ce titre est le seul quotidien français à avoir accru ses ventes l'an dernier dans un secteur de la presse papier laminé par la concurrence d'internet. Le groupe Les Echos comprend également Radio Classique et les magazines Investir et Connaissance des arts. Mediapart avait également révélé en 2014 - en publiant des documents déposés au tribunal de commerce - qu'une filiale de LVMH avait financé à hauteur de 6 millions d'euros le quotidien libéral L'Opinion, lancé en mai 2013, et que le groupe avait aussi injecté 300.000 euros dans la société éditrice de slate.fr. Le géant du luxe LVMH compte dans son escarcelle plus de 60 marques, dans la mode (Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs), les spiritueux (Hennessy, Moët et Chandon, Dom Perignon), la joaillerie et l'horlogerie (Bulgari, Chaumet), les parfums et cosmétiques (Guerlain) ou encore la distribution sélective (Sephora). Le Parisien et Aujourd'hui en France sont respectivement 4e quotidien régional et 4e quotidien national français, mais en cumulé, les deux titres, qui travaillent en synergie, atteignent 378.000 exemplaires par jour, au 2e rang derrière Ouest-France.

