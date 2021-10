Paris (AFP). 35 heures à l'AP-HP: l'intersyndicale appelle à une grève massive jeudi

Les syndicats de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont appelé mardi à une nouvelle grève massive jeudi contre le projet de réorganisation du temps de travail du directeur général Martin Hirsch, à l'issue d'une réunion organisée par ce dernier pour renouer le dialogue. "L?intersyndicale a quitté la salle de réunion et appelle l?ensemble des personnels à amplifier le rapport de force et à participer massivement à la journée de grève et à la manifestation du 28 mai", ont annoncé dans un communiqué les organisations CGT, SUD, FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC et Unsa, réclamant "le retrait pur et simple du +projet de réorganisation du temps de travail+". Les syndicats, qui avaient déjà appelé à une grève jeudi dernier, reprochent à M. Hirsch de "rester figé sur sa position". Ils affirment aussi "constater les prémisses de la mise en ?uvre de son projet dans les établissements". Les relations se sont tendues entre la direction et les syndicats de l'AP-HP depuis que Martin Hirsch a annoncé son intention de réorganiser le temps de travail dans les hôpitaux parisiens. L'ouverture des négociations a été prévue pour jeudi, mais les réunions préparatoires ont été boudées par les syndicats, qui récusent l'état des lieux présenté par la direction. Cette réforme, "ce sont les 35 heures organisées autrement et ce n'est pas la fin des RTT", ni des 35 heures, assure M. Hirsch. Il juge nécessaire de réorganiser pour s'adapter aux nouveaux modes de prises en charge, améliorer les conditions de travail et préserver plus de 4.000 postes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire