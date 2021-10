Paris (AFP). Roland-Garros: Rafael Nadal sans encombres au deuxième tour

Rafael Nadal, neuf fois vainqueur du tournoi, s'est promptement qualifié pour le deuxième tour de Roland-Garros, en battant très logiquement mardi le jeune Français Quentin Halys, 296e mondial, en trois sets 6-3, 6-2, 6-4. Ce match n'a pas permis de lever tous les doutes qui entourent l'Espagnol, arrivé à Paris sans avoir gagné le moindre Masters 1000 sur terre battue pour la première fois depuis 2005. L'écart entre les deux joueurs était trop grand pour permettre de vraiment juger Nadal, tête de série N.6, qui a maîtrisé cette rencontre sans problème. Mais le Français, très prometteur à 18 ans, a étalé de belles aptitudes pour ce qui était seulement son deuxième match sur le grand circuit et n'aura pas à rougir de cette défaite. Halys, qui avait remporté le tournoi des Petits As en 2010 et été champion d'Europe des moins de 18 ans en 2014 (et également N.3 mondial), a montré pourquoi il était le plus sûr espoir du tennis français. Le finaliste de l'US Open juniors en 2014 a tenu le choc face au redoutable coup droit de Nadal et a même réussi à lui prendre une fois son service dans le première manche. Contesté dans ce premier set, l'Espagnol a mis un peu plus d'intensité dans son jeu lors des deux sets suivants. Mais le Français ne s'est pas écroulé, même s'il n'a évidemment pas pu vraiment inquiéter l'ex-N.1 mondial. "Il joue le style qui est l'avenir du tennis. Il a un gros service, il essaie de frapper des coups gagnants de partout. Ce n'est pas facile de jouer son premier match sur le Central de Roland-Garros. Il a bien joué", a apprécié le Majorquin au sujet d'Halys. Nadal, qui a hérité d'un tableau très difficile, et pourrait rencontrer dès les quarts de finale l'actuel N.1 mondial Novak Djokovic, aura un adversaire dangereux au deuxième tour : soit son compatriote Nicolas Almagro, soit l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov.

