Rouen : l'Elan Gymnique Rouennais vice-champion de France !

Félicitations aux filles de l'EGR qui ont décroché une belle deuxième place au championnat de France de la division nationale 3 à Saint-Brieuc. Les gymnastes rouennaises ont totalisé 199 points juste derrière l'équipe soissonnaise qui a cumulé 201 points et devant les Haguenoviennes qui finissent la compétition avec 197 points.

"L'équipe a fait un match sans faute et à donner son maximum. Il ne fallait pas faire de faux pas car nous suivions en même temps le match de Soissons et Haguenau qui semblaient survoler la compétition", se félicite Paco Castilla, entraîneur de l'équipe. Jade Gillet, Chloé Leclicq et Morgane Détrez ont, toutes trois, obtenu des scores supérieurs à 50 points. Jade Dolé-Plé et Bélen Castilla ont elles aussi brillé en décrochant des points précieux. Maurane Maugest, blessée, n'a pas pu participer mais a été d'un soutien moral sans faille pour les autres membres de l'EGR.