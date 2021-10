Bonne humeur, folle ambiance, public déchaîné et concerts d'exception : voilà ce qu'a réservé le festival Papillons de Nuit 2015. Cette quinzième édition a été marquée par la présence de Placebo, Christine And The Queens, Selah Sue, Yannick Noah, Black M ou encore IAM a attiré plus de 65 000 festivaliers pour les 3 jours. Revivez en photos l'ambiance des Papillons de Nuit !