Le diocèse de Bayeux-Lisieux se réorganise autour de 10 pôles missionnaires

A partir du 1er septembre prochain, dix pôles missionnaires seront créés dans le département du Calvados, régis par le diocèse de Bayeux-Lisieux. Dix prêtres coordinateurs ont été nommés pour une durée de six ans, afin de structurer ces nouvelles sphères pastorales, réparties sur les secteurs de Bayeux, Villers-Bocage, Vire, Douvres-la-Délivrande, Pont-L'Evêque, Lisieux, Falaise, Bretteville-sur-Laize et Caen. La capitale bas-normande est divisée en deux pôles, l'un réunissant les paroisses Saint-Thomas, Sainte-Trinité, Saint-François de Sale et Saint-François des Odons, et l'autre regroupant Saint-Norbert de Beaulieu, Sainte-Marie des portes de la mer, Bienheureux Marcel Callo du Plateau et Saint-Jean Bosco des Cités. Cette réorganisation n'est pas sans entraîner de nombreuses nominations au sein de ces pôles (voir le document PDF joint à cet article).

Dynamiser la vie pastorale

"C'est le fruit de trois années de réflexion, indique Xavier Signargout, vicaire général. Le pôle est un lieu de rassemblement des prêtres, afin de mutualiser les forces et dynamiser la vie pastorale". L'évêché estime à 12 mois, le temps qu'il faudra pour que l'organisation se mette en place. Chaque prêtre coordinateur est chargé de rédiger une charte avec les homologues de son territoire pour délimiter les modalités pratiques de vie fraternelle, spirituelle et de relecture pastorale. Les diacres et les laïcs qui partagent la "mission commune" avec les prêtres dans les paroisses, au sein des conseils paroissiaux et des équipes pastorales, seront appelés à participer à cette évolution.

Xavier Signargout explqiue ce que cela va changer Impossible de lire le son.

Les mutations qui s'opèrent dans la société appellent le dynamisme de communautés de "disciples-missionaires", comme l'évoquait le pape François dans La Joie de l'Evangile. "Les prêtres ressentent le besoin de se retrouver fraternellement et de se ressourcer spirituellement pour mieux servir l'annonce de l'Evangile", expose Monseigneur Boulanger, évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux. "Le curé coordinateur ne sera pas un super curé, puis qu'il évoluera avec d'autres, mais cette réorganisation est une bonne manière de conserver la proximité sur l'ensemble du territoire avec les chrétiens", estime pour sa part Laurent Delbé en charge du pôle missionnaire de Villers-Bocage. Partout en France, des réorganisations de diocèse sont à l'étude ou ont été récemment lancées.





[pdf1]