Rapport Duron : "on a mis tout et n'importe quoi sous le nom Intercités"

Le constat est clair : les trains Intercités ne sont plus en phase avec leur temps. C'est sur cette base que Philippe Duron a été sollicité par le ministère en charge des transports pour envisager des pistes de développement pour ces lignes structurantes pour le territoire.

Le député socialiste met d'abord en avant dans son rapport l'hétérogénéité importante de l'offre Intercités qui nuit à la performance :

Parmi les solutions évoquées par le "rapport Duron", la nécessité d'investir sur le parc ferroviaire pour lancer une nouvelle génération de véhicules. "Il n'y aura plus de trains d'équilibre du territoire dans 5 ans si on ne change pas de matériel. En 2015, on attend 400 millions d'euros de déficit pour ces trains... Première chose que nous proposons, c'est de commander de nouveaux trains".

En Basse-Normandie, le rapport propose par exemple d'augmenter la fréquence entre Paris et Caen, tout en soulignant la mauvaise forme de la ligne Caen-Le Mans-Tours. "A partir du moment où on ne met pas de TGV partout, il faut nécessairement une offre intermédiaire", poursuit le député Philippe Duron.

Le rapport, très attendu, est le résultat de six mois de travail d'une commission formée de trois députés, trois sénateurs, quatre experts de la question et deux élus régionaux, et pilotée par le député socialiste Philippe Duron.