Paris (AFP). SNCF: les trains de nuit et plusieurs dessertes ntercités sur la sellette

Les trains de nuit et plusieurs dessertes du réseau Intercités sont sur la sellette, selon un rapport commandé par le ministère des Transports que s'est procuré Le Parisien/Aujourd'hui-en-France. Le rapport : "dresse un constat sévère de l'état du réseau Intercités +une qualité de l'offre continuellement dégradée des temps de parcours sensiblement augmentés, une régularité qui a régressé+", écrit le quotidien. "Il préconise d'abandonner plusieurs trains de nuit et des dessertes trop coûteuses", annonce Le Parisien Le rapport de la commission présidée par le député PS du Calvados Philippe Duron doit être remis mardi au gouvernement. Concernant les trains de nuit, le rapporteur souligne que "le modèle économique n'est plus viable" et acte notamment la suprématie du car sur les trains de nuit. Ensuite, certains lignes "à l'image de Hirson (Aisne)-Metz, semblent condamnées", prévient le journal qui poursuit : "d'autres tronçons peu fréquentés, sont eux aussi sur la sellette. comme par exemple les trajets entre Nantes et Quimper." "A l'exception des quatre dessertes de nuit (Paris-Hendaye, Nord-Est - Méditerranée, Paris-Côte Vermeille et Paris-Savoie) le rapport ne préconise pas de véritables suppressions de lignes sur la totalités des trajets. Ses recommandations portent plutôt sur des tronçons +surdimensionnés et peu fréquentés+ comme entre Nantes et Quimper, entre Bordeaux et Toulouse, entre Bordeaux et Nice", détaille le quotidien. Lequel précise : "le rapport propose aussi des réductions de train (Rouen-Le Havre, Amiens-Boulogne) ou de remplacer les liaisons ferroviaires par des autobus (Bordeaux-Lyon, Toulouse-Hendaye). Enfin, précise Le Parisien, "le rapport n'est pas seulement à charge pour le réseau. Il plaide pour un +renforcement de l'offre Intercités sur les lignes à fort potentiel+, comme Paris-Caen ou Paris-Limoges-Toulouse." Commandé par le ministère des Transports, le rapport est attendu avec anxiété par les élus locaux. Les trains intercités ou Trains d'équilibre du territoire (TET), selon l'appellation officielle (c'est-à-dire les ex-Corail et Téoz) circulent de jour comme de nuit. 325 TET desservent quotidiennement plus de 300 destinations en France sur plus de 40 lignes, selon la SNCF.

