Aden (AFP). Yémen: violents combats dans le sud, des dizaines de victimes

De violents combats opposaient lundi des rebelles chiites à des combattants pro-gouvernementaux dans le sud du Yémen, notamment à Taëz, faisant des dizaines de morts et de blessés, selon un responsable local et des habitants. Ces violences se produisent alors que des pourparlers de paix qui devaient s'ouvrir jeudi à Genève, sous l'égide de l'ONU, ont été reportés sine die, selon un responsable des Nations unies. Plusieurs quartiers résidentiels de Taëz, troisième ville du Yémen, étaient lundi matin le théâtre d'affrontements, semant la panique parmi les habitants, ont indiqué des témoins. Ces affrontements, qui ont éclaté dimanche et se sont poursuivis dans la nuit, ont fait au moins trente tués parmi les rebelles chiites Houthis et leurs alliés et cinq dans les rangs des combattants pro-gouvernementaux, a indiqué à l'AFP un responsable local en citant un bilan provisoire. Simultanément, les rebelles et leurs alliés poursuivaient, pour la deuxième journée consécutive, le pilonnage aux lance-roquettes et aux canons de char de plusieurs quartiers de Taëz, provoquant des destructions et des victimes, ont indiqué à l'AFP des habitants. Un premier bilan obtenu dimanche soir par l'AFP de sources médicale et locale avait fait état de 10 morts et de 80 blessés parmi les civils. "C'est un véritable massacre à Taëz, cette ville qui a été à l'avant-garde de la révolte" qui a conduit au départ en février 2012 de l'ex-président Ali Abdallah Saleh du pouvoir, a déploré Bassam al-Qadhi, un habitant. "Saleh s'est rallié aux Houthis pour prendre revanche", a-t-il ajouté, redoutant l'engrenage d'une guerre prolongée dans le pays. Dans la province voisine de Dhaleh, les combattants pro-gouvernementaux ont réussi à reprendre le contrôle de plusieurs positions et sites, dont un camp militaire, que tenaient les rebelles, après d'âpres combats déclenchés avant l'aube, ont indiqué à l'AFP des responsables de l'administration provinciale. Des combats se poursuivaient en milieu de journée notamment autour d'une base militaire relevant de la 33e Brigade blindée, toujours tenue par les rebelles, ont ajouté les mêmes sources, précisant que les combattants pro-gouvernementaux avaient capturé six chars d'assaut durant les affrontements. Des combats sporadiques se déroulaient aussi dans d'autres provinces du sud, dont celles d'Aden, de Chabwa et d'Abyane, au lendemain d'intenses raids aériens menés par la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite contre des dépôts d'armes et des positions militaires des rebelles dans plusieurs régions du Yémen, selon des témoins.

