Madrid (AFP). Elections en Espagne: les indignés aux portes de Madrid et de Barcelone

Les Espagnols ont adressé dimanche soir un sévère avertissement à l'establishment politique, entrouvrant les portes de Barcelone et de Madrid aux "indignés", à l'issue d'élections municipales et régionales où l'antilibéral Podemos a globalement confirmé sa troisième place. A Barcelone, la liste de la militante anti-expulsions Ada Colau est arrivée en tête devant celle du maire sortant Xavier Trias, un nationaliste conservateur: elle a obtenu onze sièges contre dix pour celui-ci, cinq pour Ciudadanos (centre droit) et quatre pour le Parti socialiste catalan. A Madrid, la liste "Ahora Madrid" de Manuela Carmena, comprenant notamment Podemos, est deuxième après celle du Parti populaire (20 conseillers contre 21 conseillers) mais pourrait gouverner avec l'appui du Parti socialiste (neuf sièges), Ciudadanos arrivant quatrième (sept sièges). Dimanche soir peu avant minuit, la liesse a gagné les partisans de cette ancienne juge de 71 ans qui ont fêté ce qu'ils considèrent comme une victoire, dans cette capitale de l'Espagne tenue par la droite depuis 23 ans, berceau du mouvement des "indignés" contre la corruption et l'austérité. - 'Un changement imparable' - Non loin du musée du Prado, ils hurlaient de joie en écoutant l'ex-magistrate évoquer un moment "extraordinaire" après une campagne financée par les seuls dons des militants. "C'est merveilleux, enfin cette ville cessera d'être triste", se réjouissait Nacho Lopez, un acteur de 38 ans, dénonçant la politique "revancharde" de la droite face à la culture. Pendant ce temps à Barcelone d'autres fêtaient la victoire de la liste d'Ada Colau, 41 ans, égérie des "indignés", soutenue par Podemos comme Manuela Carmena et qui, comme elle, avait hésité à se lancer en politique. "L'espoir a gagné, le désir de changement a vaincu la campagne de la peur, de la résignation", a-t-elle dit avec des larmes de joie. "J'ai toujours été dans le camp des perdants, je n'ai pas l'habitude de gagner, c'est étrange", déclarait un de ses fans, Fernando Ramos, 63 ans, avant d'assurer que le mouvement des "indignés" a été "un moteur de changement qui ne s'arrêtera pas ici". - Pactes en vue - Ils seront cependant vite rattrapés par la réalité des tractations qui suivront ces résultats: faute de suffrage universel direct, Ada Colau doit être investie par le conseil municipal et peut encore être renversée par une coalition d'opposants. A Madrid, le PP, qui reste en tête mais perd 10 conseillers, a encore ses chances. "Nous devrions gouverner sauf en cas d'accord entre partis", a expliqué la rivale de Manuela Carmena, Esperanza Aguirre. "Si la seule façon que le PP parte c'est de conclure un accord", Manuela Carmena devrait le faire, "mais elle respectera toujours son programme, j'ai confiance en elle", affirmait une électrice de 50 ans, Ana Prada, qui disait avoir voté "pour la première fois avec joie". Sur l'ensemble du pays, la droite ne s'effondre pas mais cède du terrain. Elle perd une région qui passe au Parti socialiste (Estrémadure, ouest) et en garde 12 sur les treize en lice, mais sans majorité absolue. Les voix du PSOE alliées à celles de Podemos dépassent souvent les siennes. "La prochaine législature municipale et régionale sera celle du dialogue et des accords", a dit Carlos Floriano, un des dirigeants du PP, semblant entendre le message.

