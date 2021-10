Madrid (AFP). Catalogne: Rajoy prêt à dialoguer mais pas sur la fin  de l'unité de l' Espagne

Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, s'est dit prêt lundi au "dialogue", au lendemain d'une victoire des indépendantistes catalans au parlement régional, mais toujours "dans le cadre de la loi" et jamais sur "la fin de l'unité de l'Espagne". "Je suis prêt à écouter et à parler, mais en aucune façon à liquider la loi" et "je ne vais parler ni de l'unité de l'Espagne ni de la souveraineté", a-t-il affirmé dans sa première déclaration après un scrutin catalan crucial. En Catalogne, "les prétentions de quelques uns étaient et restent en dehors de la loi, mais en plus maintenant, il a été démontré qu'ils n'ont pas l'appui de la majorité des citoyens", a-t-il insisté.

