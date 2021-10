DSR : Ifs et l'AG Caen sauvés avant l'ultime journée

Deux places de malheureux restent donc à prendre. La réserve de Saint-Lô accueillait Bourguébus pour une opposition entre les deux relégables actuels, tandis que l'AG Caen se rendait à Equeurdreville et que Ifs allait chez des Lexoviens décontenancés. Duel de nouveaux promus au stade Pierre-Compte entre Vire et la MOS.

CA Lisieux 2 – 4 AS Ifs

Face au CA Lisieux relégué, Ifs avait les moyens d'obtenir son maintien dans le Pays d'Auge. Et c'est chose faîte pour les verts d'Hervé Savaroc qui s'imposent 2-4. Un doublé de l'efficace Selim Besri et des réalisations de Maurice Nouet et Jonathan Tendron de retour donnent un maintien qui aura été difficile à acquérir au sein d'une saison irrégulière.

De son côté, l'Avant-Garde effectuait le difficile déplacement à Equeurdreville, troisième et invaincu depuis sept rencontres. L'équipe de Julien Le Pen, vainqueur de quatre de ses six derniers matchs mais toujours pas tirée d'affaire, avait pour mission d'enchaîner pour s'assurer éventuellement le maintien si les adversaires directs ne suivaient pas. En s'imposant par la plus petite des marges (0-1), les Caennais sauvent leur peau en DSR, avec quatre points d'avance sur le premier relégable avant l'ultime journée.

Bourguébus est à féliciter... Grâce à leur succès capital sur la pelouse de Saint-Lô, les Bourguébusiens dépassent leur adversaire et sont désormais premier relégable avec trois points de retard sur Pointe-Hague, qui s'est inclinée (3-2) à Granville. Mais cela ne devrait pas suffire pour le BSFC, qui a perdu et fait match nul cette saison contre Pointe-Hague et qui ne pourra donc pas dépasser les Manchois sur ce goal-average particulier. Pour Saint-Lô, avec cette défaite face à un concurrent direct et après la déconvenue similaire du week-end dernier devant Equeurdreville, les Adieu à la DSR sont faits. La seule consolation pourrait être une qualification en finale de la Coupe de Basse-Normandie, sur le terrain de Flers, mercredi soir. Ce qui s'annonce tout de même compliqué.

AF Virois 0 – 1 Maladrerie OS

Déjà vainqueur à l'aller (3-1), au mois de janvier, la MOS a de nouveau disposée de Virois déjà champions, sur un but de son capitaine Malik Gabriel, toujours décisif. Avec seulement deux défaites durant la saison, la bande d'Arnold Kiniffo - meilleure défense du championnat (seulement 21 buts encaissés) - est l'équipe qui en a concédée le moins, leur homologues promus en ayant subit cinq.

Les deux formations se retrouveront la saison prochaine dans un championnat bien plus exigeant où, malgré leurs forces affichées cette saison, il faudra élever son niveau de jeu et certainement s'adjuger une véritable profondeur de banc pour rivaliser afin, dans un premier temps, de se maintenir.