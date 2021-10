CFA2 : La réserve Malherbiste se maintient

SM Caen (B) 5 – 1 Evry FC

Dans son stade préféré et poussée par des supporters venus en nombre, la réserve du Stade Malherbe s'est fait peur une mi-temps devant Evry. Menés 0-1 à la pause, les Caennais ont su réagir dés le retour des vestiaires par l'intermédiaire de Yann Karamoh. Un second but du jeune attaquant malherbiste et un doublé de Ouhammou puis une réalisation de Deslandes permettent à l'équipe de Grégory Proment de s'imposer largement. Sous l'impulsion d'un excellent Jordan Tell également, ce succès accorde surtout un maintien crucial pour le club.

Avec un effectif très jeune, malgré le renfort régulier de cadres du groupe professionnel, le SMC a su gagner les rencontres importantes du bas de tableau, notamment face à Furiani, Amiens et donc Evry. Toutefois, Grégory Proment évoquait en fin de match que l'obtention du maintien à la dernière journée n'était pas une satisfaction. Après deux saisons sur le fil du rasoir, la réserve malherbiste aura certainement pour but de vivre une saison 2015-2016 plus sereine voire plus ambitieuse.



SC Hérouvillais 0 – 4 Stade Briochin

Que dire de la dernière claque reçue par Hérouville ? Il s'agit de la septième défaite consécutive et de la dix-neuvième en championnat. Le SCH, vite orphelin de Samir et Nabil Alla, n'aura jamais eu le niveau durant cette saison, pour espérer décrocher un maintien acquis par repêchage la saison précédente. En Division d'Honneur, les Hérouvillais auront le moyen de faire bonne figure. A condition de se reconstruire patiemment afin de retrouver, dans les saisons à venir, le premier niveau national.

Dans ce groupe A, Saint-Lô attirait l'attention. Il s'en est fallu de peu pour que les Manchots rejoignent Hérouville à l'étage inférieur... En restant accrochés (0-0) par la réserve du Stade Rennais, les Saint-Lois ont eu chaud, Rennes TA n'étant pas parvenu à s'imposer devant Granville (1-1). Les deux clubs terminent donc la saison à égalité de points (57), mais l'équipe de Stéphane Chapalain se sauve grâce à leurs deux victoires face aux banlieusards rennais durant la saison, ainsi qu'une meilleure différence de but. Sur cette dernière journée, Granville a donc sauvé en quelques sortes les compagnons Saint-Lois, mais manque la montée en CFA, Chateaubriand ayant battu la réserve de Brest (2-1).