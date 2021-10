Stockholm (AFP). Eurovision: la Suède ne boude pas son plaisir après sa 6e victoire

Le visage radieux de Måns Zelmerlöw s'affiche dans toute la presse suédoise alors que le pays nordique savoure sa sixième victoire à l'Eurovision, 41 ans après celle du mythique groupe ABBA avec "Waterloo". "MIAM!" titre le premier quotidien du pays Aftonbladet jouant sur la proximité - en suédois - des tonalités de ce mot avec celle du prénom du "HERO!" (en anglais dans le texte) du jour, comme l'écrit à la une le journal Expressen. "C'est super pour la Suède. On a du succès en musique et en plus c'est plutôt une bonne chanson", déclare à l'AFP, ravi, Kalle, 25 ans. "Voilà ce qui se passe quand on est les meilleurs. On gagne souvent!", dit en souriant Josefine, une jeune Stockholmoise de 23 ans. Pour le quotidien régional Sydsvenskan, même si la chanson suédoise était favorite, le décompte des voix était "palpitant". "Une victoire Månstre" (prononcez: monstre): "Måns a résisté à la pression et a vaincu", se réjouit Aftonbladet. "Félicitations Måns! Une performance fantastique. Désormais tu es le héros de toute la Suède! L'an prochain nous accueillons toute l'Europe chez nous. Fête bien et je t'appelle lundi pour te féliciter", a écrit sur Facebook le Premier ministre, Stefan Löfven. Avec la victoire de Måns Zelmerlöw grâce à "Heroes", la Suède est devenue le deuxième pays le plus titré de l'histoire de l'Eurovision, juste après l'Irlande. Elle avait remporté la compétition la dernière fois à Bakou en 2012. "La Suède en tant que pays de chansons de variété est en plein dans une série épique et tapageuse de succès avec deux bronzes et une victoire depuis 2011", avait écrit le quotidien de référence Dagens Nyheter samedi, avant la compétition. "Je quitte Vienne heureuse et émue aux larmes, mais avec le sentiment nostalgique qu'il va falloir attendre pas mal de temps avant que nous gagnions à nouveau", a déclaré la chroniqueuse du journal, Hanna Fahl, après la compétition. Trois ans après avoir organisé avec brio la 58e édition du concours à Malmö (sud), tout près de la ville natale de Måns, Lund, la Suède se prépare à nouveau à recevoir les milliers de fans de l'Eurovision. "Nous fêtons Måns et commençons dès à présent à programmer le prochain Eurovision. Ça sera une peine agréable d'inviter toute l'Europe à un show musical magique", indique la directrice-générale de la télévision suédoise publique, SVT, Hanna Stjärne, dans un communiqué. "Nous savons quelles erreurs éviter", confie pour sa part le responsable de la délégation suédoise Christer Björkman à l'agence de presse TT. En 2013, la compétition avait attiré près de 32.000 touristes à Malmö et dans sa région et rapporté 185 millions de couronnes (20 millions d'euros) pour un coût de 25 millions pour la ville. L'édition 1992 y avait également eu lieu tandis que la compétition avait été organisée à Stockholm en 1975 et en 2000 et à Göteborg en 1985.

