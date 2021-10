Bagdad (AFP). L'EI prend le contrôle d'un poste-frontière irakien avec la Syrie

Les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) ont pris dimanche un poste-frontière irakien avec la Syrie après le retrait des forces gouvernementales, ont rapporté un officier de police et un reponsable provincial. "Daech (acronyme arabe pour l'Etat islamique) a pris ce matin le contrôle d'al-Walid, un point de passage entre l'Irak et la Syrie après le retrait de l'armée et des gardes-frontières", a déclaré un colonel de la police. L'EI avait déjà capturé vendredi celui de Tanaf, le poste-frontière côté syrien, privant ainsi le régime de Bachar al-Assad de tout point de contrôle le long de ses frontières terrestres à l'exception de ceux avec le Liban. Les forces gouvernementales irakiennes stationnées à al-Walid se sont repliées temporairement vers Trebil,le poste-frontière avec la Jordanie, selon l'officier de police. Les jihadistes de l'EI s'étaient emparés l'an dernier d'un autre poste-frontière entre la province sunnite d'al-Anbar et la Syrie tandis qu'un autre point de passage entre les deux pays est contrôlé par les forces kurdes. Un responsable à la frontière irakienne a confirmé le retrait des froces gouvernementales d'al-Walid. "Il n'y a plus de militaires pour assurer la sécurité du poste-frontière", a précisé Saad Jassem, en ajoutant que l'EI contrôlait à présent les deux côtés de la frontière.

