Berlin (AFP). En Allemagne, une femme de 65 ans, mère de 13 enfants, donne naissance à des quadruplés

Une Allemande de 65 ans, mère de 13 enfants et grand-mère de 7 petits-enfants, a accouché de quadruplés "pas complètement développés" à Berlin, un cas controversé mêlant médecine et téléréalité qui relance le débat sur les grossesses tardives. Annegret Raunigk, qui a procédé à des fécondations in vitro en Ukraine, est désormais la mère de quadruplés la plus âgée au monde, selon la chaîne de télévision RTL, détentrice des droits exclusifs sur cette grossesse hors normes. Les bébés prématurés, trois garçons et une fille, sont nés mardi par césarienne, après seulement 26 semaines de grossesse. Ils ont été placés en couveuse mais ont "de bonnes chances de survivre", selon un communiqué de RTL. "Toutefois, les bébés, par comparaison avec une naissance normale dans la 40e semaine de grossesse, ne sont pas encore développés complètement. D'éventuelles complications ne peuvent donc pas être complètement exclues", poursuit la chaîne. Annegret Raunigk, enseignante d'anglais et de russe qui doit prendre sa retraite à l'automne, avait effectué de multiples tentatives en Ukraine avec un donneur et une donneuse anonymes. La dernière tentative s'est avéré un succès puisque les quatre ovules implantés avaient été fécondés. Malgré des conditions exceptionnelles, "la grossesse s'est déroulée étonnement sans problèmes", assure RTL, sur la foi des témoignages de médecins qui l'ont prise en charge. Cette femme élégante, les cheveux roux et une fine paire de lunettes sur les yeux, n'en est pas à sa première grossesse tardive. En 2005, alors âgée de "seulement" 55 ans, elle avait mis au monde une petite fille. C'est d'ailleurs pour répondre au souhait de sa dernière fille d'avoir un petit frère ou une petite s?ur qu'elle a décidé de retenter une insémination artificielle, a-t-elle expliqué. Nés de 5 pères différents, les autres enfants d'Annegret Raunigk ont déjà tous quitté le domicile maternel. - 'droits exclusifs' - Avant même de naître, Neeta (655 g, 30 cm), Dries (960 g, 35 cm), Bence (680 g, 32 cm) et Fjonn (745 g, 32,5 cm) ont suscité un vif intérêt médiatique en Allemagne. Il faut dire que la chaîne de télévision privée, qui diffuse nombre d'émissions de téléréalité et de télécrochet, s'est assuré les droits exclusifs sur cette histoire rocambolesque. C'est la chaîne qui avait d'ailleurs révélé cette grossesse en avril. Après avoir suivi Annegret Raunigk ces derniers mois sous la forme d'un "journal de grossesse", RTL a promis de poursuivre l'histoire, même si elle assure qu'aucun tournage n'a eu lieu dans l'hôpital où sont nés les bébés. La chaîne a également précisé que la mère ne répondrait à aucune demande d'interview d'autres médias. Lors de la révélation de cette grossesse extraordinaire, la Berlinoise n'avait accordé d'entretien qu'à la chaîne RTL et au quotidien à grand tirage Bild qui l'avait fait poser en Une sous le titre: "J'ai 65 ans et j'attends des quadruplés". Annegret Raunigk n'en est pas à sa première coopération avec le groupe RTL. Il y a dix ans, elle avait déjà négocié un contrat d'exclusivité avec la chaîne et le journal Bild pour la naissance de sa fille. Interviewée en avril, la Berlinoise avait balayé les critiques sur son manque de responsabilité, notamment sur le fait qu'elle aura plus de 70 ans quand les enfants entreront à l'école. "On ne peut jamais savoir ce qui va se passer. Il peut aussi se passer des choses à 20 ans", avait-elle argumenté, affirmant que c'était à chacun de décider pour soi-même de devenir parent. "Les enfants me permettent de rester jeune", avait-elle lancé. Ces dernières années, plusieurs cas de grossesse tardive ont attiré l'attention, notamment en Italie. En Allemagne, la chanteuse italienne très populaire Gianna Nannini avait aussi retenu l'attention en 2010 en mettant au monde une petite fille à l'âge de 56 ans.

