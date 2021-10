Paris (AFP). La Tour Eiffel a rouvert

La Tour Eiffel a rouvert ses portes vendredi en milieu d'après-midi après la levée par ses salariés du droit de retrait qu'ils avaient exercé pour protester contre la recrudescence des pickpockets, a annoncé la direction. Dans un communiqué, la Société d'exploitation de la Tour Eiffel (SETE) "se réjouit du retour à la normale" ce vendredi à 16H30 de l'exploitation de ce monument, l'un des plus visités au monde, resté fermé pendant près de sept heures. Contacté par l'AFP, un agent d'accueil ayant requis l'anonymat a confirmé la réouverture de la Tour Eiffel. "Des choses ont été mises en place" avec la direction, permettant la reprise du travail, a-t-il ajouté, sans plus de détails. Néanmoins, il n'y a "rien de définitif", "on fera un point dans quelques jours" pour voir si des solutions pérennes et satisfaisantes sont trouvées, a-t-il prévenu. Vendredi matin, des salariés avaient choisi de "faire valoir leur droit de retrait" en raison d'une "recrudescence des agissements des pickpockets sur la Tour Eiffel et suite à plusieurs agressions et menaces". Ils exigeaient "des garanties formelles de la part de la direction afin que des mesures pérennes et efficaces soit prises pour mettre fin à ce fléau dont sont victimes quotidiennement de nombreux touristes". Le droit du travail permet aux salariés d'invoquer leur droit de retrait s'ils estiment encourir un "danger grave et imminent" pour leur vie ou leur santé. La fermeture de la Tour Eiffel avait suscité surprise et déception chez les touristes, qui se sont toutefois montrés compréhensifs, a constaté une journaliste de l'AFP.

