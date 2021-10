Paris (AFP). Trop de pickpockets: la Tour Eiffel fermée pour cause de droit de retrait des salariés

La Tour Eiffel, l'un des monuments les plus visités au monde, a gardé portes closes vendredi, les agents d'accueil décidant d'exercer leur droit de retrait face à la recrudescence des pickpockets menaçant touristes et personnel. Sous des panneaux lumineux indiquant "la Tour Eiffel est momentanément fermée", en français et en anglais, des agents expliquent la situation aux visiteurs surpris de voir les rideaux des bureaux de vente et d'information baissés. "On demande des mesures de sécurité, on a beaucoup de problèmes avec les pickpockets", explique l'une d'elles à un touriste hispanophone. Dans un communiqué, les salariés expliquent avoir majoritairement choisi de "faire valoir leur droit de retrait" face à la "recrudescence des agissements des pickpockets" et après "plusieurs agressions et menaces". La Société d'exploitation de la tour Eiffel, en charge de la gestion du monument, a déploré la situation, regrettant "que les visiteurs déjà présents sur le parvis soient pénalisés". "Nous avions réservé des places, nous sommes assez déçus", se lamente Tushar Kardile, venu de Londres avec son frère, qui lui vient d'Inde, et accompagné de quatre enfants. "Quand nous sommes arrivés ici, il n'y avait personne pour nous expliquer ce qu'il se passait. Ils ont parfaitement le droit de se mettre en grève, mais devraient prévenir le public", poursuit-il. Les salariés "ont peut-être raison" de réagir, "mais nous aurions préféré avoir été avertis", regrette pour sa part Elena Sofronova, une Russe venue "pour l'anniversaire de (son) fils qui a 6 ans" et est "un peu déçu". Le droit du travail permet aux salariés d'invoquer leur droit de retrait s'ils estiment encourir un "danger grave et imminent" pour leur vie ou leur santé. - 'De vrais professionnels' - "Le public est compréhensif et encourageant. C'est aussi pour eux qu'on fait ça car ce sont les premières victimes", développe Mathieu, un salarié. "On se fait menacer, intimider", "le phénomène est exponentiel", donc "on tire la sonnette d'alarme". Les revendications des salariés? "On fait face à des vrais professionnels, on demande à ce que de vrais pro soient mis en face pour endiguer le phénomène", explique-t-il. Les premières discussions avec la direction n'ont pas permis d'obtenir "de grosses avancées", a indiqué un délégué CGT. "Ses engagements sont plutôt flous et ne sont de toute façon pas satisfaisants pour garantir la sécurité des salariés et des visiteurs", a-t-il ajouté. Les salariés disent vouloir obtenir des "garanties formelles de la part de la direction afin que des mesures pérennes et efficaces soient prises pour mettre fin à ce fléau dont sont victimes, quotidiennement, de nombreux touristes", et particulièrement des touristes asiatiques", explique à l'AFP un agent d'accueil. La direction "est plutôt dans la position d'informer les visiteurs [de la présence de pickpockets] pour se déculpabiliser, mais manque de détermination" face à ce problème, a-t-il estimé, jugeant le phénomène "gênant pour un monument qui a un rayonnement international". "Quand le patronat veut surveiller ses salariés, il met des clients mystères. Pourquoi n'y aurait-il pas des touristes mystères, asiatiques" afin de "prendre les pickpockets en flagrant délit", demande-t-il. La direction assure pour sa part être "engagée dans une coopération active et durable avec la préfecture de police qui a conduit au renforcement continu des mesures visant à garantir la sécurité du personnel et du public". A Paris, 26.000 policiers doivent être déployés cet été sur une dizaine de sites touristiques emblématiques, pour lutter notamment contre les vols à la tire dont sont victimes les touristes. En avril 2013, les personnels du musée du Louvre avaient pareillement exercé leur droit de retrait au nom de la sécurité des touristes dans la capitale, qui attire près de 30 millions de visiteurs par an.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire