Grande Normandie : Bernard Cazeneuve à Rouen pour rencontrer élus et agents préfectoraux

En début d'après-midi, le ministre de l'Intérieur s'adressera aux membres du corps préfectoral de la région, aux agents du secrétariat général aux affaires régionales et de la préfecture ainsi qu'aux agents des sous-préfectures.

Il rencontrera dans un second temps le président de la Région Haute-Normandie Nicolas Mayer-Rossignol, aux parlementaires de Haute-Normandie et aux membres de la conférence territoriale de l'action publique.

Il y a un peu plus d'une semaine, Bernard Cazeneuve avait rencontré les maires de Rouen et Caen, Yvon Robert et Joël Bruneau, sur le même sujet.