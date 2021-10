Riga (AFP). Dette grecque: Hollande et Merkel vont rencontrer Tsipras à Riga

La chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande s'entretiendront avec le Premier ministre grec Alexis Tsipras de la dette grecque jeudi soir en marge d'un sommet européen à Riga, a annoncé une porte-parole allemande. "Il y aura une rencontre entre Merkel, Hollande et Tsipras après le dîner au sommet de Riga", a déclaré la porte-parole du gouvernement allemand à l'AFP. Le sommet, consacré pour l'essentiel à la coopération entre l'UE et ses voisins de l'ex-URSS, se tient jeudi soir et vendredi dans la capitale lettone.

