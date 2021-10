Saint-contest : Une crèche inter-entreprises

Les travaux de "Pomme de Rainette" devraient commencer ce mois-ci. Elle est destinée majoritairement à 30 enfants des salariés de la zone industrielle, âgés entre 2 mois et demi et 4 ans. Ils seront accueillis dans un établissement de 450m2 sur une parcelle de terrain de 2 500 m2. La crèche cultivera un jardin bio, permettant ainsi d’éveiller les petits lors de la découverte du monde du potager. L’ouverture de l’établissement créera une dizaine d’emplois. Trois employés seront bilingues, ce qui permettra aux enfants d’obtenir des notions d’anglais. "Pomme de Rainette" répond à une demande des collaborateurs afin de concilier vie professionnelle et vie familiale. Elle accueillera les enfants, sans interruption, de 7h30 jusqu’à 19 h. Pratique : "Pomme de Rainette". Tél. 06 03 15 62 46

