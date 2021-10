Stade Rouennais : Marc-Antoine Troletti quitte la présidence mais reste au club

A la question de savoir si oui ou non, les rumeurs circulant sur un possible départ de la présidence du club étaient justifiés, Marc-Antoine Troletti a répondu sans ambages : "C'est vrai." Après six ans consacrés à la renaissance du club et à la promotion du rugby en Normandie, le président passe le flambeau. "Avec Philippe Hanchard, arrivé au club il y a deux ans et président délégué en charge des affaires financières, nous préparons tranquillement le passage de relais."

Une passation qui sera actée cet été. Mais l'actuel président n'entend pas quitter définitivement le club. "Je serai toujours présent mais prendrai du recul sur la partie opérationnelle. Je porterai toujours le projet du Stade Rouennais à l'extérieur, vis-à-vis du monde économique et politique."

La stratégie du club ne devrait cependant pas changer : "Entre Philippe Hanchard et moi, il n'y a pas une feuille de papier à cigarettes."