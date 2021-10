Rencontres des dessinateurs de presse : des débats plus "sérieux" encore

“Un bon dessin vaut souvent mieux qu'un long discours.” C'est ainsi que Joël Bruneau, maire de Caen, a commencé mercredi 20 mai la présentation des 5e Rencontres internationales des dessinateurs de presse. “L'essence du Mémorial de Caen, c'est d'expliquer au monde la complexité de ce monde”. Malgré les attentats de Charlie Hebdo et de Copenhague, il était donc indispensable que ces Rencontres internationales soient maintenues pour les organisateurs.

Pour Kianoush, dessinateur de presse, “c'est une occasion unique pour se retrouver et échanger sur l'importance et les dangers du métier.” Différents thèmes seront abordés durant ces trois jours, notamment : l'usage des dessins de presse à l'école, comment et pourquoi dessiner le sacré ?, Qu'est ce qu'un bon dessin ?, ou encore comment marche l'économie du dessin de presse ?.

Emmanuel Chaunu, dessinateur de presse, a remarqué, lors de visites dans les établissements scolaires, que l'attentat du 7 janvier a permis de faire découvrir aux plus jeunes, plus largement, ce type d'écriture journalistique. Cette année, les dessinateurs ne se déplaceront pas dans les établissements scolaires pour des raisons de sécurité. Les conférences et les débats seront retransmis en direct sur le site Internet du Mémorial de Caen et les internautes auront la possibilité d'intéragir et de participer grâce à Twitter.

Une fresque géante en hommage aux victimes du 7 janvier, destinée au Prix Bayeux/Calvados des correspondants de guerre qui aura lieu du 5 au 11 octobre, sera dessinée par les cartoonistes présents. Cette 5ème édition des Rencontres internationales des dessinateurs de presse est, selon Stéphane Grimaldi, directeur général du Mémorial de Caen, “la plus réfléchie et la plus aboutie.”

Programme des 5ème Rencontres internationales des dessinateurs de presse :

Vendredi 11 septembre : Journée pédagogique. Echanges entre les dessinateurs, les enseignants et leurs élèves via Twitter. Conférence inaugurale en fin de journée.

Samedi 12 septembre : Journée dédiée à l'après 7 janvier.

Dimanche 13 septembre : Journée dédiée au métier de dessinateur de presse.