Sortir dans l'Orne : jeudi 21 mai

Vendredi, c'est la nocturne alençonnaise à Alençon. Au programme : des spectacles médiévaux et renaissance, des produits du terroir, de l'artisanat d'art, des ateliers pour les enfants, la présence de l'animateur Tex et les commerces ouverts jusqu'à 23h en centre-ville d'Alençon.



Du tennis pendant ce long wee-end de Pentecôte au TCB. C'est le trophée Jean Simon, une rencontre interdépartementale avec qualifications. C'est gratuit et ouvert à tous, rendez-vous avenue Plassard à Bagnoles-de-l'Orne à partir de ce vendredi.



Tout ce week-end, jusqu'à lundi, l’association des Amis de Saint-Céneri-le-Gérei et de ses environs organise, la 29ème édition de la Rencontre des peintres. Le village ouvre ses portes à une quarantaine d’artistes venus de tous horizons et se transforme en une véritable galerie d’Art à ciel ouvert. Au programme : rencontres avec les artistes exposants, pique-nique, ateliers pour les enfants, visites de l’auberge Moisy et remises de prix du jury et du public. C'est samedi, dimanche et lundi de 10h à 19h.