Jérusalem (AFP). Foot: Netanyahu prêt à un match pour la paix Israël-Palestine

Le président de la Fifa Joseph Blatter a affirmé mardi à Jérusalem que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu était prêt à un match pour la paix Israël-Palestine. "Un des sujets dont j'ai parlé avec le Premier ministre Netanyahu, une voie sur laquelle il est prêt à s'engager est l'organisation dans le futur proche, demain, après-demain, dans plusieurs mois, dans un an, d'un match pour la paix entre deux équipes, l'équipe nationale d'Israël et l'équipe nationale de Palestine", a déclaré M.Blatter lors d'une conférence de presse, peu de temps après une rencontre avec M. Netanyahu. M. Blatter a ajouté que M. Netanyahu entendait assister à un tel match qui pourrait être organisé à Zurich, le siège de la Fifa. "Il a dit que si un match était joué entre la Palestine et Israël et que nous l?organisions à Zurich il viendrait et il serrerait les mains de tout le monde", a dit le président de la Fifa. Il a ajouté que "nous serions heureux, la Fifa à Zurich, d'accepter l'organisation d'une telle compétition".

